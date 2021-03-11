Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.03.2021 09:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2021 09:12
    ABONE OL

    Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Putin'den Ruslara tatil müjdesi

    Son dakika haberine göre Devlet Başkanı , ülke dışında tatil yapmak isteyen Rus vatandaşları için herhangi bir kısıtlama olmayacağını açıkladı. Putin'in bu kararı her yıl milyonlarca Rus turist ağırlayan Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.

    Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Putin müjdeyi verdi

    Devlet Başkanı , bazı ülkelerde turizm sezonunun açılması için adım atıldığını belirterek, "Tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay bir şekilde ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız." dedi.

    Putin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, yeni tip (Kovid-19) salgınından etkilenen turizm sektöründe, aşılama sürecinin durumu değiştirmesini umduğunu söyledi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Rusların geleneksel olarak tatil yaptıkları bölgelere dair bazı endişelerinin olduğunu dile getiren Putin, "Örneğin Güney Avrupa'ya bakın. Orada zor bir durum var ve iyiye de gitmiyor." diye konuştu.

    Rus vatandaşlarının yurt dışı tatil planlarına yönelik bir kısıtlama getirmeyi planlamadıklarını belirten Putin, "Turizm gelirlerinin önemli olduğu bazı ülkelerde sezonların açılmasına yönelik adımlar atılıyor. Tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay bir şekilde ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız." ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Putin'den Ruslara tatil müjdesi