"BÖLGEYİ RESMİ SINIR OLARAK KABUL ETMİYORUZ"

BM askerlerinin ara bölgede yeterli önlemi almadığını öne süren Rum yönetimi, geçen hafta kendi sınırlarına 11 kilometrelik dikenli tel çekti. Rum ana muhalefet partisi AKEL, çekilen telin KKTC sınırını tanımak anlamına geldiğini belirterek, "Dünyanın hangi ülkesinde dikenli tel ya da duvar mültecileri engelledi, Türk işgalinin belirlediği sınırı tel çekerek resmileştiriyorsunuz" suçlamasında bulundu. Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, eleştirilere cevap vererek, "Bölgeyi resmi sınır olarak kabul etmiyoruz. Avrupa Komisyonu ile BM'yi bilgilendirdik. Sınırımızı kontrol edemiyoruz, ayrıca kamera sistemi ve askerlerin motosikletli devriye gezmesi gibi başka önlemler de alacağız" dedi.