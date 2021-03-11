Kıbrıs Rum yönetiminin, KKTC üzerinden Birleşmiş Milletler denetimindeki ara bölgeyi aşarak gelen mültecileri engelleme bahanesiyle kendi sınırlarının 11 kilometrelik bölümüne dikenli tel çekmesi Rum siyasetini karıştırdı.
"KKTC İLE SINIRI TANIYORSUNUZ"
Hürriyet'in haberine göre; muhalefet, Rum lider Nikos Anastasiadis'e, "KKTC ile sınırı tanıyorsunuz" suçlamasını yöneltirken, Rum İçişleri Bakanı, "Mültecilerin kullandığı yolu kapatıyoruz, BM ve AB'ye bildirdik" savunması yaptı. Kıbrıs'ta Türk askeri ile Rum ordusu arasında BM denetiminde "Yeşil Hat" adı verilen 180 kilometre uzunluğunda 346 kilometrekarelik ara bölge bulunuyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile belirlenen Yeşil Hattın genişliği, Türk ve Rum kesimlerine bölünmüş başkent Lefkoşa'da 3.5 metreye kadar düşüyor, ancak kent dışındaki bölgelerde genişlik 7.5 kilometreye kadar artıyor.
MÜLTECİLER BAHANE EDİLİP TÜRKLER SUÇLANDI
Rum yönetimi, teknelerle KKTC'ye gelen mültecilerin, insan tacirleri aracılığıyla gizlice BM denetimindeki ara bölge üzerinden AB toprağı kabul edilen kendi topraklarına geldiğini öne sürüyor. Sınırdan kaçak geçen az sayıda mülteciyi Türkleri suçlama aracı olarak kullanan Rum yönetimi, insan kaçakçılarının başkent Lefkoşa'nın dışında BM denetimi altında kalan eski havaalanı bölgesini güzergâh olarak kullandığını öne sürüyor.