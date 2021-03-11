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    • Dünya
    • 11.03.2021 19:21
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    • 11.03.2021 19:29
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    ların üzerine asılan ipin üzerinde yürüyerek dünya rekoru kırdı

    Brezilyalı video yapımcısı , 'nın kentindeki sıcak volkanik gölü 'nin üzerine gerilmiş ipe asılan askıyla sıcak lav gölünü boydan boya geçerek Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. İşte Oliani'nin tehlikeli gösterisi...

    DHA

    Brezilyalı video yapımcısı Karina Oliani, Etiyopya'da bulunan Erta Ale sıcak lav gölü üzerine kurulmuş 100 metrelik ipe asılan askıyla sıcak lav gölünü geçerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.Oliani, daha önce anakonda yılanlarıyla yüzmüş, Everest Dağı'nın kuzey ve güney taraflarına çıkmış hatta havada süzülen uçakların kanatlarında yürüyerek bir çok tehlikeli gösteri yapmıştı.

    100 METRELİK İPİN ÜZERİNDEN

    Kanadalı donanım uzmanı Frederick Schuett, Oliani'nin yüksek sıcaklıktaki lava gölünün üzerinden ipe takılmış askıyla geçebilmesi için, gerekli halat sistemini hazırladı.

    Oliani, sıcağa dayanaklı tulum içinde lava gölünün üzerine gerilmiş 100 metrelik ipe tutturulmuş askıyla bir uçtan diğer uca geçerek, adını Guinnes Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

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    Haberler Dünya Lavların üzerine asılan ipin üzerinde yürüyerek dünya rekoru kırdı