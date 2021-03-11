Gaiani, Ulusal Birlik Hükümetine yönelik bu geniş çaptaki desteğin olumlu bir gelişme olduğunun altını çizerek, "Bu durum, Libyalılar tarafından yürütülen sürecin, krize siyasi bir çözüm getirdiğini de gösteriyor. Libya konusuna dahil olan tüm ülkelerin şimdi bu olumlu değişime katkı sunmaya çalışacağına eminim." dedi.

Libya'da tek çözümün siyasi çözüm olduğunun altını çizen Gaiani, şu ifadeleri kullandı:

"İtalya ile oldukça yakın çalışan Türk hükümetinin de bu çözüme çok olumlu katkı sağladığını düşünüyorum. Bence bu çok önemli adım, olumlu bir eğilim getirecek ve (Libya'daki) askeri mevcudiyetle ilgili meseleler giderek çözülecektir. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Ülkenin istikrarı için, Libya meselelerine ilişkin İtalya ve Türkiye arasındaki çok yakın diyaloğu sürdüreceğiz."

Gaiani, Libya'nın sadece ekonomik açıdan değil, bölgenin güvenliği için terörizmi, göç akışını kontrol etme konusunda da önemli bir ortak olduğuna ve konuya ilişkin Berlin sürecine desteğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin katkısıyla birlikte BM himayesinde başlayan süreci de desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİK SÜRECİ