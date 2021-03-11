İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyesi gazetecilerin, Türkiye-İtalya ilişkilerine ve bölgesel gelişmelere dair yönelttiği soruları çevrim içi düzenlenen toplantıda yanıtladı.
Doğu Akdeniz'den çıkarılan gazın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya ulaştırılmasını hedefleyen East-Med Gaz Forumuna ilişkin bir soru üzerine Gaiani, Forumu, "Akdeniz'de enerji kaynakları geliştirmekle ilgilenen ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmenin bir yolu olarak gördüklerini" söyledi.
Gaiani, Forumun olabildiğince kapsayıcı olmasını istediklerini belirterek, "Türkiye ve Foruma üye olan kimi ülkeler arasında öne çıkan bazı sorunlar olduğunu biliyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasında bir dizi görüşmeden sonra diyaloğun yeniden başlamasından çok memnunuz. İki ülkenin bu görüşmelere devam etmesi, mevcut sorunları netleştirmeye ve mümkünse çözmeye çalışmasından memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'NİN ADİL KATILIMI OLMADAN..."
Doğu Akdeniz'de önemli enerji kaynakları bulunduğuna inandıklarını dile getiren Gaiani, şöyle devam etti:
"Bu kaynakların sorunlara çözüm bulmak için ülkeleri bir araya getirecek bir unsur olmasını umuyoruz. En uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin, bu bölgenin bir parçası olduğuna güçlü şekilde inanıyoruz. Türkiye'nin adil katılımı olmadan bu bölgede sürdürülebilir bir çözüme ulaşılamayacağını düşünüyorum.