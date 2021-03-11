Endonezya lideri Joko Widodo, Elon Musk'a SpaceX'in roket üssü olarak Biak adasını önerdi. Halk isyan etti. Bölgede yaşayanlar, adadaki ormanların yok olacağını, okyanusun kirleneceğini ve evlerinden olacaklarını dile getirerek, milyarder işadamını hoş karşılamayacaklarını söyledi.

Ancak, Endonezya hükümeti zengin bakır ve nikel yataklarına sahip bölgeyi aynı zamanda Musk'ın diğer şirketi Tesla'ya da açmak istediklerini açıkladı.

Hükümet yetkileri, Musk'ın yatırımının yerel halkı kalkındıracağını ve Güney Asya'da teknoloji üreten lider ülke konumuna getireceğini öne sürdü.

-Kabile şeflerinden Manfun Sroyer, adada bir uzay üssü kurulmasının ormanları yok edeceğini belirterek Elon Musk'ın gelmesine karşı çıktı.