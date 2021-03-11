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    'a 'in roket üssü olarak Biak adasını önerildi ortalık karıştı

    lideri , 'a 'in roket üssü olarak Biak adasını önerdi. Halk isyan etti. Bölgede yaşayanlar, adadaki ormanların yok olacağını, okyanusun kirleneceğini ve evlerinden olacaklarını dile getirerek, milyarder işadamını hoş karşılamayacaklarını söyledi. Ancak, Endonezya hükümeti zengin bakır ve nikel yataklarına sahip bölgeyi aynı zamanda Musk'ın diğer şirketi 'ya da açmak istediklerini açıkladı.

    Elon oğlunu istemiyoruz

    Endonezya lideri Joko Widodo, Elon Musk'a SpaceX'in roket üssü olarak Biak adasını önerdi. Halk isyan etti. Bölgede yaşayanlar, adadaki ormanların yok olacağını, okyanusun kirleneceğini ve evlerinden olacaklarını dile getirerek, milyarder işadamını hoş karşılamayacaklarını söyledi.

    Ancak, hükümeti zengin bakır ve nikel yataklarına sahip bölgeyi aynı zamanda Musk'ın diğer şirketi 'ya da açmak istediklerini açıkladı.

    Hükümet yetkileri, Musk'ın yatırımının yerel halkı kalkındıracağını ve 'da teknoloji üreten lider ülke konumuna getireceğini öne sürdü.

    -Kabile şeflerinden , adada bir uzay üssü kurulmasının ormanları yok edeceğini belirterek 'ın gelmesine karşı çıktı.

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