Evliliklerinin ardından Sussex Dükü ve Düşeşi ilan edilen çift, geçtiğimiz yıl Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. ABD'ye taşındı. Los Angeles'taki 18 milyon dolarlık malikanelerinde yaşamaya başladı. Geçtiğimiz ay da bir daha görevlerine ve Londra'ya geri dönmeyeceklerini açıkladı!