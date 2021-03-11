İngiliz Kraliyet Ailesi, son yılların en büyük kriziyle karşı karşıya kaldı. Başrolde, Prens Harry ile eşi Meghan Markle vardı.
Evliliklerinin ardından Sussex Dükü ve Düşeşi ilan edilen çift, geçtiğimiz yıl Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. ABD'ye taşındı. Los Angeles'taki 18 milyon dolarlık malikanelerinde yaşamaya başladı. Geçtiğimiz ay da bir daha görevlerine ve Londra'ya geri dönmeyeceklerini açıkladı!
Pazartesi gecesi ABD'li Oprah Winfley'e verdikleri röportajda ise yer yerinden oynadı! Meghan, Kraliyet'i ırkçılıkla suçladı. "Oğlumun ten renginin koyu olmasından korktular ve ona prens unvanı vermeyeceklerini söylediler. 5 aylık hamileyken intihar etmeyi düşündüm" açıklaması yaptı.