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    Dünya, Sussex Dükü Harry ile Düşes Meghan’ın röportajına kilitlendi: , ve arama rekoru kırdı

    Dünya, Sussex Dükü Harry ile Düşes Meghan'ın röportajına kilitlendi. Kraliyet Ailesi'ne savaş açan çiftin iddiaları şaşkına çevirdi. de gündemi yakından takip etti. Google'da ikiliyi en çok arayan iller , ve 'ti...

    Merak etdük!

    İngiliz Kraliyet Ailesi, son yılların en büyük kriziyle karşı karşıya kaldı. Başrolde, Prens Harry ile eşi Meghan Markle vardı.

    Evliliklerinin ardından Sussex Dükü ve Düşeşi ilan edilen çift, geçtiğimiz yıl Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. ABD'ye taşındı. Los Angeles'taki 18 milyon dolarlık malikanelerinde yaşamaya başladı. Geçtiğimiz ay da bir daha görevlerine ve Londra'ya geri dönmeyeceklerini açıkladı!

    Pazartesi gecesi ABD'li Oprah Winfley'e verdikleri röportajda ise yer yerinden oynadı! Meghan, Kraliyet'i ırkçılıkla suçladı. "Oğlumun ten renginin koyu olmasından korktular ve ona prens unvanı vermeyeceklerini söylediler. 5 aylık hamileyken intihar etmeyi düşündüm" açıklaması yaptı.

        Prens Harry ise "Babam telefonlarıma çıkmıyor. Abim ve babam hapsolmuş durumda kurtulamazlar" ifadesini kullandı. 90 dakikalık röportaj ABD'de 17, İngiltere'de ise 13 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

        Türkiye de gündemden geri kalmadı! Google'da Meghan ve Harry çiftini araştırmaya başladı. İkiliyi en çok arayan iller Siirt, Ağrı, Nevşehir, Elazığ ve Van'dı...

        İNGİLİZLER NEFRET EDİYOR
        Röportajın ardından İngiltere'de anket yapıldı. Halkın büyük çoğunluğu Meghan ve Harry'ye inanmadı! Meghan, Prens Andrew'den sonra ailede en çok nefret edilen isim çıktı. Halk, ikilinin Düş ve Düşes unvanlarının alınması için Kraliyet'e çağrı yaptı.

            BEYONCE'DAN DESTEK
            ABD'li şarkıcı Beyonce, daha önce Meghan'a 'prensesim' diye seslendi. Düşes'in Kraliçe olarak gösterildiği tablonun önünde poz verdi. Dün de "Cesaretin için teşekkürler Meghan. Senden güç alıyoruz" mesajı gönderdi.

            BUCKINGHAM İYİCE KARIŞTI
            Meghan ve Harry'nin iddiaları Buckingham Sarayı'nı karıştırdı. Kraliçe, yardımcılarının hazırladığı açıklamaya zorlukla imza attı. Prens Charles ise açıklama yapmadı.
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            Haberler Dünya Dünya, Sussex Dükü Harry ile Düşes Meghan’ın röportajına kilitlendi: Van, Ağrı ve Siirt arama rekoru kırdı