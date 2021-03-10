South China Morning Post gazetesinin haberine göre Cathay Pacific, şirketin 2020 bilançosunu duyurdu.
2,8 MİLYAR DOLAR ZARAR
Şirket, 2020'de Kovid-19 nedeniyle zararlarının yaklaşık 2,8 milyar dolar olduğunu bildirdi.
70 YILLIK TARİHİNDE EN SINAYICI YIL
Cathay Pacific'in Yönetim Kurulu Başkanı Patrick Healy, 2020'yi şirketin 70 yıllık tarihinde "en sınayıcı" yıl olarak tanımlarken, geleceğin hala belirsiz olduğunu kaydetti.
Piyasa koşullarının "dinamik ve sınayıcı" olmaya devam ettiğini belirten Healy, "tüm nakit koruma önlemlerinin devam edeceğini" aktardı.