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    • 10.03.2021 13:24
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    SON DAKİKA: 2,8 milyar dolar zarar! ünlü hava yolu şirketi 'i koronavirüs vurdu

    Son dakika haberi: hava yolu şirketi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de 21,6 milyar Hong Kong doları (yaklaşık 2,8 milyar dolar) zarara uğradığını açıkladı.

    AA
    Dünyaca ünlü hava yolu şirketine şok

    South China Morning Post gazetesinin haberine göre Cathay Pacific, şirketin 2020 bilançosunu duyurdu.

    2,8 MİLYAR DOLAR ZARAR
    Şirket, 2020'de Kovid-19 nedeniyle zararlarının yaklaşık 2,8 milyar dolar olduğunu bildirdi.

    70 YILLIK TARİHİNDE EN SINAYICI YIL
    Cathay Pacific'in Yönetim Kurulu Başkanı Patrick Healy, 2020'yi şirketin 70 yıllık tarihinde "en sınayıcı" yıl olarak tanımlarken, geleceğin hala belirsiz olduğunu kaydetti.

    Piyasa koşullarının "dinamik ve sınayıcı" olmaya devam ettiğini belirten Healy, "tüm nakit koruma önlemlerinin devam edeceğini" aktardı.

        6 BİN ÇALIŞANI ÇIKARACAĞINI DUYURDU
        Yaklaşık 35 bin çalışanı bulunan Hong Konglu şirket, Ekim 2020'de 6 bin çalışanını salgın nedeniyle işten çıkaracağını duyurmuştu.
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        Haberler Dünya SON DAKİKA: 2,8 milyar dolar zarar! Dünyaca ünlü hava yolu şirketi Cathay Pacific'i koronavirüs vurdu
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