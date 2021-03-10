70 YILLIK TARİHİNDE EN SINAYICI YIL

Cathay Pacific'in Yönetim Kurulu Başkanı Patrick Healy, 2020'yi şirketin 70 yıllık tarihinde "en sınayıcı" yıl olarak tanımlarken, geleceğin hala belirsiz olduğunu kaydetti.