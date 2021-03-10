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    • 10.03.2021 20:48
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    Devlet Başkanı Putin yurt dışında yapmak isteyen Rus vatandaşlarına yönelik kısıtlama olmayacağını duyurdu!

    Devlet Başkanı flaş bir karar aldı. Putin bazı ülkelerde turizm sezonunun açılması için adım atıldığını belirterek, "lerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay bir şekilde ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız." ifadelerini kullandı.

    Putin'den dikkat çeken 'tatil' kararı

    Devlet Başkanı , Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen turizm sektöründe, aşılama sürecinin durumu değiştirmesini umduğunu söyledi.

    Rusların geleneksel olarak yaptıkları bölgelere dair bazı endişelerinin olduğunu dile getiren Putin, "Örneğin Güney Avrupa'ya bakın. Orada zor bir durum var ve iyiye de gitmiyor." diye konuştu.

    KISITLAMA OLMAYACAK
    Rus vatandaşlarının yurt dışı tatil planlarına yönelik bir kısıtlama getirmeyi planlamadıklarını belirten Putin, "Turizm gelirlerinin önemli olduğu bazı ülkelerde sezonların açılmasına yönelik adımlar atılıyor. Tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay bir şekilde ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin yurt dışında tatil yapmak isteyen Rus vatandaşlarına yönelik kısıtlama olmayacağını duyurdu!