Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ve çiftinin açıklamaları sonrası İngiltere ayağa kalktı

    Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Harry ve eşi 'ın Kraliyet'i ırkçılık ile suçlamasının ardından monarşinin kaldırılması gerektiği yönünde çağrılar arttı. 'ne artık geri dönmeyeceklerini belirten Harry, 'ta çok mutlu olduklarını söyledi.

    Monarşiye tepki

    İngiltere'de yeni kaos monarşi… Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'le yapıtğı röportajdaki ırkçılık konusu Buckingham Sarayı'nı derinden sarstı.

    Meghan Markle'ın, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" sözü İngilizler'i de ayaklandırdı.

    Sosyal medya kullanıcıları da "AbolishTheMonarchy" (Monarşiyi kaldırın) etiketiyle tepkilerini ortaya koydu.

        JOHNSON SUSTU


        1 milyonu aşkınh tweet atılırken, Marry Ellen adlı bir kullanıcı, "Monarşi ve Lordlar Kamarası gitmeli. Bunun geleneklerden dolayı zor olduğunu biliyorum ama onlar gidene kadar adaletsizlikle başa çıkma şansı çok az" yorumunu yaptı.

        Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden gölge Eğitim Bakanı Kate Green, "Markle'ın açıklamaları gerçekten şoke edici. Irkçılık iddiaları varsa Saray'ın son derece ciddiyetle ele almasını ve tam olarak soruşturmasını beklerim" dedi.

            İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Markle'ın açıklamalarıyla ilgili soruya net cevap verdi:

            Kraliyet ailesi hakkında yorum yapmaktan hep kaçındım. Şimdi de öyle yapacağım."

            KRALiYET'iN HABERİ YOKMUŞ!


                İngiltere                 Kraliçesi 2. Elizabeth adına açıklama yapıldı.

                "Tüm Kraliyet ailesi, Harry ve Meghan'ın son birkaç yılının nasıl zorlu geçtiğini tüm boyutlarıyla öğrenmekten üzüntü duyuyor" ifadesine yer verilen açıklamada, 'ırkçılık meselesinin ciddiye alındığı ve Aile tarafından özel olarak üzerinde durulacağı' da vurgulandı.

                CHARLES NEFRETİ


                    Çok sık sorulan bir sorudur: Neden herkes Prens Charles'tan nefret ediyor? Akla ilk gelen kuşkulu bir kazada ölen Lady Diana'nın trajedisi. Sadece ölümüyle değil evliliği sırasında da yaşadıklarıyla dünyanın mutsuz ama çok sevilen prensesi olan Diana, boşanma sonrasında başından beri hep üç kişi olarak yaşadıklarını söylemişti.

                    Üçüncü kişi, Charles'ın evliyken de ilişkisi olduğu ve 2005'te de evlendiği Camilla'ydı.

                    Camilla, Diana'yı hatırlattığı için esas unvanı olan Galler Prensesi titrini nadiren kullanıyor. O da eşi gibi halk tarafından hiç sevilmiyor.

                        KRALİYET'İ BIRAKTILAR


                        İkinci bebeğine hamile olan Meghan Markle, İngiltere'de kalsalardı çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaklarına dikkat çekti. Çiftin Kraliyet'ten ayrılması da gündeme bomba gibi düşmüştü.
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Haberler Dünya Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin açıklamaları sonrası İngiltere ayağa kalktı
                            Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ