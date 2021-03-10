İngiltere'de yeni kaos monarşi… Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'le yapıtğı röportajdaki ırkçılık konusu Buckingham Sarayı'nı derinden sarstı.
Meghan Markle'ın, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" sözü İngilizler'i de ayaklandırdı.
Sosyal medya kullanıcıları da "AbolishTheMonarchy" (Monarşiyi kaldırın) etiketiyle tepkilerini ortaya koydu.