

Çok sık sorulan bir sorudur: Neden herkes Prens Charles'tan nefret ediyor? Akla ilk gelen kuşkulu bir kazada ölen Lady Diana'nın trajedisi. Sadece ölümüyle değil evliliği sırasında da yaşadıklarıyla dünyanın mutsuz ama çok sevilen prensesi olan Diana, boşanma sonrasında başından beri hep üç kişi olarak yaşadıklarını söylemişti.