ABD Başkanı Joe Biden'ın yanından ayırmadığı iki alman kurdu, Beyaz Saray'da terör estirdi.

Önüne geleni ısıran köpekler, ajanları canından bezdirdi.

15 dakikada 3 kişiyi ısıran Majör'ı First Lady Jill Biden da sakinleştiremedi. Biden çifti, köpekleri 2018'de bir barınaktan sahiplenmişti.

Champ ve Major, yeni hayata alışamadı. Major, sözcü Jen Psaki'nin yardımcısı ile iki bahçıvanı ısırdı.

Ajanlar, Oval Ofis'i kilitlemek zorunda kaldı. Köpekler 4 korumayla Biden'ların Delaware'deki evine yollandı.