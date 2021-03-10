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    Biden’ın yanından ayırmadığı iki alman kurdu, ’da terör estirdi

    'ın yanından ayırmadığı iki alman kurdu, 'da terör estirdi. Önüne geleni ısıran köpekler, ajanları canından bezdirdi. 15 dakikada 3 kişiyi ısıran Majör'ı da sakinleştiremedi. Biden çifti, köpekleri 2018'de bir barınaktan sahiplenmişti.

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    'ın yanından ayırmadığı iki alman kurdu, 'da terör estirdi.

    Önüne geleni ısıran köpekler, ajanları canından bezdirdi.

    15 dakikada 3 kişiyi ısıran Majör'ı da sakinleştiremedi. Biden çifti, köpekleri 2018'de bir barınaktan sahiplenmişti.

    Champ ve Major, yeni hayata alışamadı. Major, sözcü 'nin yardımcısı ile iki bahçıvanı ısırdı.

    Ajanlar, 'i kilitlemek zorunda kaldı. Köpekler 4 korumayla Biden'ların 'deki evine yollandı.

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