Yunanistan'ın başkenti Atina'da sokaklar karıştı.
ÖĞRENCİLER POLİS ŞİDDETİNİ PROTESTO ETTİ
Atina'da Nea Smirni Meydanı'nda toplanan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 5 bin kişi, polisin aşırı şiddet kullanımını protesto etmek için eylem düzenledi.
"Polis, şiddet her yerde, yoğun bakım ünitesi ve sağlık hiçbir yerde- Tersine bir şehir", "Aynasızlar mahallemizden dışarı" ve "Maskenin altında sesimiz var, terör ve bastırılmaya son" yazlı pankartlar taşıyan göstericiler, Nea Smirni Emniyet Müdürlüğüne yürüdü.
1 POLİS YARALANDI
Burada yoğun güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile saldıran yüzleri maskeli gruba göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.