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    • 09.03.2021 22:38
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    'ın başkenti 'da ini protesto eden göstericiler polis ile çatıştı!

    ’ın başkenti 'da sokaklar karıştı. ini protesto eden göstericiler ile emniyet güçleri arasında çatışma çıktı. Olaylarda, 5 kişi gözaltına alındı, 1 polis yaralandı.

    AA
    Atina karıştı

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da sokaklar karıştı.

    ÖĞRENCİLER POLİS ŞİDDETİNİ PROTESTO ETTİ
    Atina'da Nea Smirni Meydanı'nda toplanan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 5 bin kişi, polisin aşırı şiddet kullanımını protesto etmek için eylem düzenledi.

    "Polis, şiddet her yerde, yoğun bakım ünitesi ve sağlık hiçbir yerde- Tersine bir şehir", "Aynasızlar mahallemizden dışarı" ve "Maskenin altında sesimiz var, terör ve bastırılmaya son" yazlı pankartlar taşıyan göstericiler, Nea Smirni Emniyet Müdürlüğüne yürüdü.

    1 POLİS YARALANDI
    Burada yoğun güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile saldıran yüzleri maskeli gruba göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

        Yaklaşık 1 saat süren olaylarda 1 polis yaralandı, 5 gösterici gözaltına alındı.

        Göstericilerin caddelerdeki çöp bidonlarını ateşe vermesi nedeniyle park halindeki çok sayıda araç ve bazı iş yerleri de zarar gördü.

        POLİSİN, GÖSTERİ YAPMAK İSTEYENLERE ŞİDDET UYGULADIĞI GÖRÜNTÜLER
        Nea Smirni'de 7 Mart Pazar günü, polislerin gösteri yapmak isteyen bazı kişilere aşırı şiddet uygularken görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması, tepkilere neden olmuştu.

        Atina Savcılığı, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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