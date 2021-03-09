Açıklamada, "Harry, Meghan ve Archie her zaman çok sevilen aile üyeleri olacak" denildi.

KRALİYET AİLESİ TARAFINDAN IRKÇILIĞA MARUZ KALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz pazar akşamı Amerikalı sunucu Oprah Winfrey ile yayınlanan röportajda şok edici açıklamalarda bulunan Prens Harry ve Markle, oğullarının Prens ünvanı alamadığını ve sarayda ırkçılık sorunları yaşandığını ifade etmişti.

Modern Kraliyet Ailesi'nin ilk karma ırklı üyesi olan Markle, kraliyet ailesinin bir üyesi tarafından oğulları Archie'nin cildinin "ne kadar koyu" olabileceğinden endişe duyduklarını söylediğini açıklamıştı. Markle ayrıca, sarayda kısıtlandığını, sessiz kalmasının istendiğini ve yaşamını sonlandırmak istediğini itiraf etmişti.

Prens Harry ise, görevlerini bıraktıktan sonra saray tarafından koruma ve maddi yardımların kesildiğini açıklamıştı.