İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle verdiği röportajda Kraliyet tarafından ırkçılığa maruz kaldığını açıklamıştı.
İngiliz Kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın görevlerindeki ve saray yaşamlarındaki olumsuz deneyimlerini anlattığı röportajın ardından Buckingham Sarayı çiftin "ırkçılık sorunları" açıklamalarının kraliyet ailesi tarafından özel olarak ele alınacağını duyurdu.
"AİLE TARAFINDAN ÖZEL OLARAK ELE ALINACAKTIR"
Buckingham Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son birkaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu geçtiğini öğrenmek tüm aileyi üzdü. Öne sürülen sorunlar, özellikle ırkla ilgili konular endişe vericidir. Bazı anılar değişiklik gösterse de, bunlar çok ciddiye alınır ve aile tarafından özel olarak ele alınacaktır" ifadeleri yer aldı.