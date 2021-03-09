Leman Figen Bekman, Kore Büyükelçiliği'nde 15 yıl çalıştı.







Mahkeme, 135 bin TL tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Ancak elçilik parayı yatırmayınca icra takibi başlattı.

İşten çıkartılan büyükelçilik sekreteri hukuk mücadelesini kazandı. Ankara'da yaşayan Leman Figen Bekman (54), 1997'de Kore Büyükeliçiliği'nde askeri ateşe sekreteri olarak işe başladı. 2010'da emekliliğine hak kazansa da, görevine devam etme kararı aldı. Ancak 2012'de hiçbir gerekçe gösterilmeden, hatta kıdem ve ihbar tazminatları bile ödenmeden işten çıkartıldı. 1999-2002 yılları arasında 3 yıl boyunca sigorta primlerinin ödenmediğini diğer yıllarda ise primlerinin asgari ücretten ödendiği ortaya çıktı! Bunun üzerine Bekman, Ankara 7. İş Mahkemesi'nde hem büyükelçilik hem de SGK aleyhine dava açtı. Mahkeme, başvuruyu haklı bularak büyükelçiliğin 3 yıllık sigorta priminin tamamının ödenmesi ve primlerin gerçek maaş üzerinden yatırılması yönünde karar aldı.

TAZMİNAT KAZANDI AMA...

Bekman, gerekçe gösterilmeden işten çıkartıldığı için ikinci bir dava açtı. Mahkeme, Bekman'a 135 bin 649 TL tazminat ödemesinde karar kıldı. Büyükelçilik, dokunulmazlık gerekçesi ile tazminat ödemeyi reddedince Bekman icra takibi başlattı. "16 yıl emek verdim. Emekliliğimi kazandım ancak çalışmaya devam ettim. Emekli olduğumda primlerimin yatırılmadığını fark ettim. Büyükelçilik dokunulmazlık gerekçesi ile kararı tanımıyor, ben de bu nedenle paramı alamıyorum" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

DIŞİŞLERİ DEVREDE

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Leman Figen Bekman'ın yaşadığı mağduriyet üzerine devreye girdi. Türkiye'deki büyükelçiliğin, çalışanları bu noktada mağdur ettiğine dikkat çekti. Elçiliklere nota gönderdi. "Türkiye'de yerleşik yabancı misyonlarda istihdam edilen Türk personel, Türk iş hukukuna tabidir" dedi.