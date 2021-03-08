SON DAKİKA: BM'den aile içi şiddetle ilgili dikkat çeken rapor: Kovid-19 salgını döneminde 5 kat arttı

Küresel olarak tespit edilen tüm insan ticareti mağdurlarının yarısını ise yetişkin kadınlar, yüzde 72'sini de kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Her 4 çocuk ticareti mağdurunun 3'ünden fazlası kız.



SADECE YÜZDE 1'İ YARDIM ÇAĞRISI YAPIYOR

Dünya çapında 15-19 yaş arası 15 milyon ergen kız zorla cinsel ilişkiye girdi. Ülkelerin büyük çoğunluğunda, ergen kızlar en çok şu anki veya eski kocası, partneri veya erkek arkadaşı tarafından zorla cinsel ilişki veya diğer cinsel eylemler riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

30 ülkeden alınan verilere göre, şimdiye kadar bunların yalnızca yüzde biri profesyonel yardım çağrısında bulundu.