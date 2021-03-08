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    • 08.03.2021 23:27
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    'dan Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı!

    Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanlığı () Sözcüsü , 'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşen askeri helikopter kazasında yaşamını yitiren askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı. Kirby mesajında, "'ye yaşamını kaybeden askerler için en derin taziyelerimizi iletiyoruz ve yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

    AA
    Pentagon'dan taziye mesajı

    ABD Savunma Bakanlığı () Sözcüsü , 'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşen askeri helikopter kazasında yaşamını yitiren askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Kirby, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pentagon'un geçen haftaki helikopter kazasında askerlerin yaşamını yitirmesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti.

    John Kirby, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabını da etiketlediği paylaşımında, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye yaşamını kaybeden askerler için en derin taziyelerimizi iletiyoruz ve yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

    11 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU
    'den kalkan askeri helikopter, 4 Mart'ta Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşmüştü. Helikopterde bulunan askerden 11'i şehit olmuş, 2'si yaralanmıştı.

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