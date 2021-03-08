Koronavirüs salgını ilaç şirketlerine yaradı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Şimdiye kadar 2.6 milyon insanın hayatını çaldı. İlaç şirketleri ise 'aşı savaşlarına' başladı. Bilim insanları salgını bitirecek aşıyı bulmak için gece gündüz çalıştı. Hepsi buldukları aşıyı 'en etkilisi bizimki' diyerek tanıttı! Salgını bitirmeyi amaçlayan birçok ülke ise vatandaşlarını aşılamak için kesenin ağzını açtı. Şirketlerden milyonlarca doz aşı satın aldı. Aşı şirketleri hem kasalarını doldurdu hem de borsada değer kazandı.
TAKVİM, şirketlerin pandemi gelirlerini şöyle sıraladı:
780 MİLYON DOZ SİPARİŞ ALDI
Pfizer/Biontech ortaklığıyla üretilen aşı, dünyada toplam 780 milyon doz sipariş aldı. Şirketin 2021'de 30 milyar dolar gelir elde edeceği açıklandı. Borsada Pfizer hisseleri 1.8, BioNTech hisseleri ise yüzde 156 arttı.
HİSSELERİ DÜŞÜŞTE
Astrazeneca ile Oxford'un geliştirdiği aşı, AB'den 400, ABD'den 300, Japonya'dan 120, İngiltere'den 100 milyon doz sipariş aldı. Şirket, 2021'de 3 milyar dolarlık satış yapacağını açıkladı. Hisseleri ise 8,6 değer kaybetti!
BORSADA UÇTU
ABD'li ilaç şirketi Moderna dünyada toplamda 460 milyon doz sipariş aldı. 2021'de 18,4 milyar dolarlık satış beklendiği açıkladı. 11 yıl önce kurulan şirketin hisseleri ise yüzde 372 arttı.
182 MİLYON DOZ SATTI
Çinli ilaç şirketi Sinovac tarafından geliştirilen aşı, Türkiye, Brezilya, Şili, Singapur, Malezya ve Filipinler'den sipariş aldı. Şirketin 182 milyon doz aşı sattığı açıklandı! Hisseleri yüzde 21,6 değer kaybetti.
TEK DOZU YETECEK
ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson aşısının tek doz uygulanacağı açıklandı. ABD ve İngiltere'den 52, AB'den 400, COVAX'tan ise 500 milyon doz aşı siparişi aldı. 2021'de 10 milyar dolarlık satış hedefleyen şirketin hisseleri 7,7 arttı.
TAKVİM, şirketlerin pandemi gelirlerini şöyle sıraladı:
780 MİLYON DOZ SİPARİŞ ALDI
Pfizer/Biontech ortaklığıyla üretilen aşı, dünyada toplam 780 milyon doz sipariş aldı. Şirketin 2021'de 30 milyar dolar gelir elde edeceği açıklandı. Borsada Pfizer hisseleri 1.8, BioNTech hisseleri ise yüzde 156 arttı.
HİSSELERİ DÜŞÜŞTE
Astrazeneca ile Oxford'un geliştirdiği aşı, AB'den 400, ABD'den 300, Japonya'dan 120, İngiltere'den 100 milyon doz sipariş aldı. Şirket, 2021'de 3 milyar dolarlık satış yapacağını açıkladı. Hisseleri ise 8,6 değer kaybetti!
BORSADA UÇTU
ABD'li ilaç şirketi Moderna dünyada toplamda 460 milyon doz sipariş aldı. 2021'de 18,4 milyar dolarlık satış beklendiği açıkladı. 11 yıl önce kurulan şirketin hisseleri ise yüzde 372 arttı.
182 MİLYON DOZ SATTI
Çinli ilaç şirketi Sinovac tarafından geliştirilen aşı, Türkiye, Brezilya, Şili, Singapur, Malezya ve Filipinler'den sipariş aldı. Şirketin 182 milyon doz aşı sattığı açıklandı! Hisseleri yüzde 21,6 değer kaybetti.
TEK DOZU YETECEK
ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson aşısının tek doz uygulanacağı açıklandı. ABD ve İngiltere'den 52, AB'den 400, COVAX'tan ise 500 milyon doz aşı siparişi aldı. 2021'de 10 milyar dolarlık satış hedefleyen şirketin hisseleri 7,7 arttı.