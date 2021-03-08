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    • 08.03.2021 21:08
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    ’da yeni tip salgınından ölenlerin sayısı 100 bini geçti

    Aralık 2019'da 'in kentinde ortaya çıkan yeni tip salgını 'da etkisini sürdürmeye devam ediyor. İtalya’da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 318 artarak 100 bin 103’e yükseldi.

    İtalya’da korkutan bilanço! Resmen felaket...

    verilerine göre, son 24 saatte yapılan 184 bin 684 testte 13 bin 902 kişiye tanısı kondu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 3 milyon 81 bin 368'e çıktı.

    Ülkede aktif koronavirüs hasta sayısı, düne göre 329 azalışla 472 bin 533 oldu. Buna karşı yoğun bakımdakilerin sayısı ise 95 artarak 2 bin 700'e çıktı.

    Hayatını kaybedenlerin sayısı 318 artarak 100 bin 103'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 13 bin 893 artışla 2 milyon 508 bin 732'ye ulaştı.

    AŞILAMA 27 ARALIK'TA BAŞLAMIŞTI
    karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, 5 milyon 417 bin 678 kişi aşılandı.

    Bu kişilerin 1 milyon 652 bin 31'ine ikinci doz aşı yapıldı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya İtalya’da yeni tip koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 100 bini geçti
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