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    • Dünya
    • 08.03.2021 14:40
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    • 08.03.2021 14:40
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    'da tedbirleri gevşetiliyor

    salgınından Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerden olan 'da tedbirler bugünden itibaren gevşetilmeye başlandı. Buna göre bazı mağazalar randevu ve kayıt ile sınırlı sayıda müşteri almaya başladı.

    Bir ülkede daha koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor

    'da yeni tip (Kovid-19) salgını çerçevesinde uygulanan bazı kısıtlamalar birçok eyalette bugünden itibaren gevşetilmeye başlandı.

    Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) bazı mağazalar randevu ve kayıt yöntemi ile sınırlı sayıda müşteri almaya başladı, müzeler de randevu yöntemiyle ziyaretçilere açıldı. Büyük mağaza zincirleri internet üzerinden randevu alma sistemi kurdu, küçük mağazalar da kapıda randevu alabiliyor.

    Özel buluşmalarda ise iki hane halkından en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek, bu sayıya 14 yaş altı çocuklar dahil edilmeyecek.

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    KÖLN'DE MAĞAZALAR KISITLI HİZMETE BAŞLADI
    KRV'nin en büyük şehri Köln'de kitapçı, çiçekçi ve bahçe mağazaları önünde küçük bekleme kuyrukları oluştu.

    Mağazalar, girişte müşteri bilgilerini alıp, maske, mesafe ve hijyen kuralarına uymak şartıyla sınırlı sayıda müşteri almaya başladı.

    Ülkede kuralların gevşetilmesinin ilk adımı olarak iki hafta önce bazı eyaletlerde okullar kademeli olarak yüz yüze eğitime açılmış, geçen hafta da yaklaşık 3 ay kapalı kalan berber ve kuaförler hizmet vermeye başlamıştı.

    Federal hükümet ile eyalet yönetimleri geçen hafta yapılan toplantıda, ülkede yaklaşık 4 aydan beri yürürlükte olan Kovid-19 tedbirlerinin bir kısmının 8 Mart'tan itibaren gevşetilmesine karar vermişti.

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