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    • 09.03.2021 00:49
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    nden eski Başkan 'a ret

    , eski Başkan ’ın başkanlık seçimlerinde eyaletindeki seçim sonuçlarının hileli olduğuna dair yaptığı başvuruyu reddetti.

    ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'a ret

    3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerini kazanmış, postayla kullanılan oylar yoluyla seçimlerde hile yapıldığını savunmuş ve seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamıştı.

    Trump daha önce , ve gibi eyaletler için mahkemenin yolunu tutmuş ancak olumlu yanıt alamamıştı.



    SON YASAL GİRİŞİM DE SONUÇSUZ KALDI
    eyaletindeki seçim sürecinde 'nın ihlal edildiği ve seçim sonuçlarının bu bağlamda hileli bir şekilde tescil edildiğini savunan Trump, avukatları aracılığıyla Wisconsin eyaleti için mahkemeye başvurdu.

    Mahkeme üyeleri, posta yoluyla kullanılan oylar için ayrılan sürenin yasalara aykırı şekilde uzatıldığını savunan Trump'ın avukatlarının tezlerini yeterli bulmadı ve dilekçeleri kabul etmedi.

    Bu kararla Trump'ın ye bugüne kadar yapmış olduğu tüm başvurular geri çevrilmiş oldu.

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