3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmış, Donald Trump postayla kullanılan oylar yoluyla seçimlerde hile yapıldığını savunmuş ve seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamıştı.

Trump daha önce Pennsylvania, Arizona ve Michigan gibi eyaletler için mahkemenin yolunu tutmuş ancak olumlu yanıt alamamıştı.





SON YASAL GİRİŞİM DE SONUÇSUZ KALDI

Wisconsin eyaletindeki seçim sürecinde Anayasa'nın ihlal edildiği ve seçim sonuçlarının bu bağlamda hileli bir şekilde tescil edildiğini savunan Trump, avukatları aracılığıyla Wisconsin eyaleti için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme üyeleri, posta yoluyla kullanılan oylar için ayrılan sürenin yasalara aykırı şekilde uzatıldığını savunan Trump'ın avukatlarının tezlerini yeterli bulmadı ve dilekçeleri kabul etmedi.

Bu kararla Trump'ın Yüksek Mahkemeye bugüne kadar yapmış olduğu tüm başvurular geri çevrilmiş oldu.

