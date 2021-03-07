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    rey ve ile röportaj yaptı: Bu röportaj 67 milyon lira

    ile 'ın rey'e verdikleri röportajın 'e 7 ile 9 milyon dolara (yaklaşık 52 ile 67 milyon TL) mal olduğu ortaya çıktı. 'ın haberine göre; alıcılar, CBS'in röportajın belli bölümlerinde verilen 30 saniyelik reklam araları için 325 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 500 TL) istiyor.

    Bu röportaj 67 milyon lira

    Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın CBS'e 7 ile 9 milyon dolara (yaklaşık 52 ile 67 milyon TL) mal olduğu ortaya çıktı.

    Wall Street Journal'ın haberine göre; alıcılar, CBS'in röportajın belli bölümlerinde verilen 30 saniyelik reklam araları için 325 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 500 TL) istiyor.

    CBS, röportajın yayın haklarını ünlü televizyon sunucusu Winfrey'in Harpo Productions'ından aldı ve röportajı uluslararası pazarda farklı yayın kuruluşlarına da satma haklarına sahip oldu.

        Sussex Dük ve Düşesi'nin sözcüsü çifte röportaj karşılığında herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi.

        Röportaj tüm dünyada büyük ilgi görmüştü.

        2,7 MİLYAR DOLARI VAR


            Oprah             Gail Winfrey 29 Ocak 1954 doğumlu.

            ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programlarından birisi olan ve kendi adıyla anılan The Oprah Winfrey Show'un sunucusu olan sanatçı.

            Forbes dergisine göre 20. yüzyılın en zengin siyahi Amerikalısı Michael Jackson'ın ölümü üzerine dünyadaki tek siyahi milyarderdir.

                Talk-show programı, 145 ülkede de gösterilmiş ve 20 yıldır en çok izlenen sohbet programı olmuştu.

                ABD Başkanı Barack Obama'ya saçimlerde büyük destek veren Winfrey, Forbes dergisine göre 2,7 milyar dolarlık bir servetin sahibi.
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                Haberler Dünya Oprah Winfrey Prens Harry ve Meghan Markle ile röportaj yaptı: Bu röportaj 67 milyon lira
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