Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın CBS'e 7 ile 9 milyon dolara (yaklaşık 52 ile 67 milyon TL) mal olduğu ortaya çıktı.
Wall Street Journal'ın haberine göre; alıcılar, CBS'in röportajın belli bölümlerinde verilen 30 saniyelik reklam araları için 325 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 500 TL) istiyor.
CBS, röportajın yayın haklarını ünlü televizyon sunucusu Winfrey'in Harpo Productions'ından aldı ve röportajı uluslararası pazarda farklı yayın kuruluşlarına da satma haklarına sahip oldu.