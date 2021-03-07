Ayinde konuşan Papa, Irak'ta savaş ve şiddetin birçok kişi üzerinde etki yarattığına dikkati çekerek, Hıristiyanları kardeşlik, hizmet ve merhamet içinde yaşamaya çağırdı.

Irak'ın yeniden inşasına destek olan yerel kilise ve vakıflara teşekkürlerini ileten Katolik lider, intikam alma isteğinin şiddet sarmalına sürüklenmeye neden olduğuna işaret etti.