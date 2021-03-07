Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus Irak'taki ziyaretlerini sürdürüyor.
Papa Franciscus, Erbil'deki Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenen ayine katıldı.
ÖNCE MUSUL SONRA ERBİL'DE AYİN
Irak temaslarının üçüncü gününde sabah saatlerinde geldiği Erbil'den Musul'a geçerek kent merkezinde ve Karakuş ilçesinde düzenlenen ayinlere katılan Papa, öğleden sonra Erbil'e geri döndü.
Papa, Erbil'de Hristiyanların yoğun olduğu Aynkava Mahallesi'nde cadde boyunca toplanan kalabalığı selamladıktan sonra Franso Hariri Stadyumu'na geçti.