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    • 07.03.2021 20:15
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    Katoliklerin ruhani lideri cus, 'de Franso Hariri Stadyumu'nda ayine katıldı!

    Katoliklerin ruhani lideri cus 'taki ziyaretlerini sürdürüyor. Dün Irak'taki Şii'lerin lideri konumunda bulunan ile görüşen Papa bugün de 'deki Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenen ayine katıldı.

    AA
    Papa Erbil'de ayin yaptı

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus Irak'taki ziyaretlerini sürdürüyor.

    Papa Franciscus, Erbil'deki Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenen ayine katıldı.

    ÖNCE MUSUL SONRA ERBİL'DE AYİN
    Irak temaslarının üçüncü gününde sabah saatlerinde geldiği Erbil'den Musul'a geçerek kent merkezinde ve Karakuş ilçesinde düzenlenen ayinlere katılan Papa, öğleden sonra Erbil'e geri döndü.

    Papa, Erbil'de Hristiyanların yoğun olduğu Aynkava Mahallesi'nde cadde boyunca toplanan kalabalığı selamladıktan sonra Franso Hariri Stadyumu'na geçti.

        10 BİN KİŞİ STADYUMA TOPLANDI
        Yaklaşık 10 bin kişinin toplandığı stadyumda, buluşma törenine gelenleri selamlayan Papa için ilahiler seslendirildi.

        BARZANİ DE KATILDI
        Stadyumdaki törene Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis'in yanı sıra bölgedeki diplomatik misyonlar, dini ve hükümet yetkilileri de katıldı.

        Ayinde konuşan Papa, Irak'ta savaş ve şiddetin birçok kişi üzerinde etki yarattığına dikkati çekerek, Hıristiyanları kardeşlik, hizmet ve merhamet içinde yaşamaya çağırdı.

        Irak'ın yeniden inşasına destek olan yerel kilise ve vakıflara teşekkürlerini ileten Katolik lider, intikam alma isteğinin şiddet sarmalına sürüklenmeye neden olduğuna işaret etti.

        Akşam saatlerinde Bağdat'a dönecek olan Papa, burada bir gece geçirdikten sonra sabah erken saatlerde havalimanında yapılacak veda töreninin ardından Roma'ya dönecek.

        SİSTANİ İLE GÖRÜŞTÜ
        Papa dün de Irak'taki Şii'lerin lideri konumunda bulunan Sistani ile görüşmüştü.

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