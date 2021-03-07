Filistin Esirler Cemiyetinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı raporda, İsrail hapishanelerinde 11'i anne olmak üzere 35 Filistinli kadın tutuklu bulunduğu belirtildi.

Kadın tutukluların, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmalarından itibaren, gözaltı ve sorgu merkezlerinden cezaevlerine nakledilene dek geçen süreçte ve sonrasında her türlü işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı ifade edildi.

FİLİSTİNLİ KADINLARA ALÇAKÇA İŞKENCELER