



ÇAVUŞOĞLU'NUN MESAJI

Çavuşoğlu 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Mısır, bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz. İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır ile deniz yetki alanlarını müzekere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" dedi. 2013'te dönemin Savunma Bakanı El Sisi'nin Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi iktidarını devirmesinin ardından Ankara-Kahire ilişkileri maslahatgüzar seviyesine indirilmişti. Son dönemde Türkiye ve Mısır istihbaratlarının görüştüğü, siyasi görüşmelerin de başlayabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANI MISIR YOLCUSU

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın pazartesi günü Kahire'ye giderek, mevkidaşı Semih Şükri ile görüşeceği açıklandı. Dendias, Kahire dönüşü Kıbrıs Rum kesimine uğrayarak mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek. Yunan haber sitesi To Vima, "Dendias, Kahire'den iyi niyet jestinde bulunarak, ihale ile ilgili haritayı değiştirmesini isteyecek" diye yazdı.