Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki son kararları ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara-Kahire ilişkileri ile ilgili açıklamaları Atina'da panik yarattı. Önce Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısırlı mevkidaşı Samih Sükri'yi aradı. Geçen çarşamba akşamı da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'yi telefonla arayarak, hem Kahire'nin niyetlerini öğrenmeye çalıştı, hem de duydukları endişeyi dile getirdi.
GÖRÜŞMEYİ SAKLAYAMADILAR
Hürriyet'in haberine göre Miçotakis'in Sisi ile telefon görüşmesi Atina'da gizli tutuldu. Ancak, Kahire'den açıklama yapılınca, Yunanistan hükümet sözcüsü Aristotelia Peloni, "Çok sık temas kuruyorlar. Dolayısıyla her temas için açıklama yapmaya gerek yok" demek zorunda kaldı. Kahire'nin Atina'da telaşa yol açan kararları şunlar oldu:
TÜRKİYE'YE UYGUN İHALE
Mısır, 18 Şubat'ta Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama-sondaj çalışmaları için 24 parselde ruhsat ihalesi açtı. İhale ile ilgili yayınlanan haritadaki 18'inci numaralı parselin sınırları, Türkiye'nin 13 Kasım 2019'da Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak belirlendi. Türkiye'nin kıta sahanlığını yok hükmünde sayan Yunanistan, haritanın değiştirilmesini istedi.
YENİ GÜZERGÂH ÖNERİSİ
Sisi, kasım ayındaki Atina ziyaretinde Yunanistan-İsrail-Kıbrıs Rum yönetimi arasında geçen yıl ocak ayında ABD ve AB'nin de onayı ile imzaladıkları "EastMed" (Doğu Akdeniz) boru hattı inşası anlaşmasındaki güzergâhın Rum kesiminin dışarıda bırakılarak değiştirilmesini önerdi. Sisi'nin önerisi, güzergâhın İsrail-Kıbrıs-Girit yerine İsrail-Mısır-Girit olarak değiştirilmesini içeriyor. Miçotakis, öneriyi Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüştü. Anastasiadis, Doğu Akdeniz'deki Rum emellerini suya düşürebilecek bu öneriye karşı çıktı.