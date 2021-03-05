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    • 05.03.2021 23:32
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    'de ve 'a balistik füze saldırısı! Ölü ve yaralılar var...

    Son dakika haberi... 'nin kuzeyindeki ve ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 sivil öldü, 28 sivil yaralandı.

    AA
    Suriye'de balistik füzeli saldırı!

    'nin kuzeyindeki ve ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füze saldırısı düzenlendi.

    sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı.

    3 ÖLÜ 28 YARALI
    Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.

    Saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetti, 28 sivil yaralandı.

    Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.

    Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

    Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

    Terhin bölgesi, 9 Şubat'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 2 sivil ölmüş, 6 sivil de yaralanmıştı.

    Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan bölgesinde yer alıyor.

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