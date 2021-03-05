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    • 05.03.2021 17:00
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    SON DAKİKA: si 2. Elizabeth'in eşi ü kalp ameliyatı sonrası ’ne sevk edildi

    Son dakika haberi: si  Elizabeth'in eşi 'in kalp ameliyatı tedavisi gördüğü 'den ’ne nakledildiği açıklandı.

    DHA
    Kalp ameliyatı oldu! Prens Philip sevk edildi

    Hastanede tedavi gören İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in (99) kalp ameliyatı geçirdiği St. Bartholomew Hastanesi'nden, King Edward VII Hastanesi'ne nakledildi.

    Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Prens Philip'in ameliyat olduğu St. Bartholomew Hastanesi'nden, tedavisinin devamı için yeniden King Edward VII Hastanesi'ne nakledildiği açıklandı.

    Buckingham Sarayı'nın yazılı açıklamasında, daha önce var olan kalp hastalığı nedeniyle yapılan ameliyatın, Prens Philip'in 1 Mart'ta nakledildiği St Bartholomew Hastanesinde başarılı şekilde gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

        KRALİÇE 3 HAFTA BOYUNCA GÖREMEYECEK

        Enfeksiyon tedavisi gören Edinburgh Dükü Prens Philip önceki gün Kral 7. Edward Hastanesinden St. Bartholomew's Hastanesine nakledilmişti.

        Kraliçe 2. Elizabeth ise koronavirüs salgını nedeniyle eşini 3 hafta boyunca göremeyecek.
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        Haberler Dünya SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip kalp ameliyatı sonrası King Edward VII Hastanesi’ne sevk edildi
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