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    'nin uçak kazasından sağ kurtulmuştu: Dün bir kazandan da kurtuldu

    Erwin Tumiri, 'nin 2016 yılında yaşadığı trajik uçak kazasından sağ kurtulan altı kişiden biriydi. Tumiri, önceki gün felaket gibi bir kazadan daha sağ olarak kurtarıldı. 'da meydana gelen otobüs kazasında 21 kişi can verdi.

    Erwin Tumiri Chapecoense'nin uçak kazasından sağ kurtulmuştu: Dün bir kazandan da kurtuldu

    Erwin Tumiri, 'nin 2016 yılında yaşadığı trajik uçak kazasından sağ kurtulan altı kişiden biriydi. Tumiri, önceki gün felaket gibi bir kazadan daha sağ olarak kurtarıldı. 'da meydana gelen otobüs kazasında 21 kişi can verdi.

    Kazayı ufak yaralarla atlatan Tumuri, önümüzdeki birkaç gün içinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilecek. 21 yaşındaki talihli adam, "Doktorlar bana 'Sen Tanrı'nın koruyucu meleğisin' dedi. Hala inanamıyorum. Yaşamak çok güzel. Artık bir daha felaketle anılmak istemiyorum" dedi.

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