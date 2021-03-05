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    • Dünya
    • 05.03.2021 09:18
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    • 05.03.2021 09:19
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    10 yıl önceki de hayatını kaybetti! Cesedinin kalıntıları kıyıya vurdu

    'nın kuzeydoğusunda 2011 yılının Mart ayında meydana gelen ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybeden bir kadının cesedi 10 yıl sonra kıyıya vurdu.

    AA
    Depremden 10 yıl sonra! Flaş gelişme

    Kyodo ajansının haberine göre, 17 Şubat'ta kuzeydoğudaki eyaleti kıyılarında iskelet kalıntıları tespit edildi.

    10 YIL ÖNCE DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
    Yapılan DNA analizi ve adli diş hekimliği tahlili sonucunda, kalıntıların Mart 2011 inde kaybolan 'ya ait olduğu belirlendi.

    İŞE GİDERKEN TSUNAMİYE KAPILDI
    2011'de 61 yaşında olan Okuyama'nın evinden işine giderken depreme yakalandığı ve tsunaminin cesedini ortadan kaldırdığı düşünülüyor.

    18 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Depremin en fazla etkilediği Miyagi, ve eyaletlerinde, deprem ve tsunamide 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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    Haberler Dünya 10 yıl önceki depremde hayatını kaybetti! Cesedinin kalıntıları kıyıya vurdu
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