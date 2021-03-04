Depremde can ya da mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

"BAŞKA BİR FAY HATTINI FAALİYETE GEÇİRMİŞ OLABİLİR"

Yunanistan Depreme Karşı Planlama ve Koruma Kurumu Başkanı Efthimios Lekkas, yaptığı açıklamada, sallantının kendileri için beklenmedik bir gelişme olduğunu muhtemelen dün aynı bölgede meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle bağlantılı başka bir fay hattının faaliyete geçmiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.