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    • 04.03.2021 23:03
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    'da kenti yakınlarında 5,9 büyüklüğünde deprem | , Kandilli son depremler

    'da kenti yakınlarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkanı Lekkas, sallantının muhtemelen dün aynı bölgede meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle bağlantılı başka bir fay hattının faaliyete geçmiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

    Yunanistan 5,9 ile sallandı!

    Yunanistan'da, Tessalya bölgesindeki Larisa kenti yakınlarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Atina Rasathanesi Yer Bilimleri Enstitüsü, Yunanistan saati ile 20.38'de meydana gelen depremin, merkez üssünün Larisa kentinin kuzey batısında yer alan Elassona kasabası yakınlarında yerin 10 kilometre derinliğinde tespit edildiğini açıkladı.

    Depremde can ya da mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    "BAŞKA BİR FAY HATTINI FAALİYETE GEÇİRMİŞ OLABİLİR"
    Yunanistan Depreme Karşı Planlama ve Koruma Kurumu Başkanı Efthimios Lekkas, yaptığı açıklamada, sallantının kendileri için beklenmedik bir gelişme olduğunu muhtemelen dün aynı bölgede meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle bağlantılı başka bir fay hattının faaliyete geçmiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

    Yunanistan'da dün de aynı bölgede 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, Larisa kent merkezinin 24 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.16'da yerin 7,8 kilometre derinliğinde 6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamıştı.

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