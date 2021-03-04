Dünyanın en büyük sanat müzesi olan Louvre, 1190 yılında Kral Philippe Auguste tarafından yaptırıldı. Daha sonra Kraliyet Sarayı olarak kullanıldı. 73 bin metrekarelik müzede, 35 bini gösterimde olmak üzere 554 binden fazla eser yer aldı.
4 bölüme ayrılan Louvre'da Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Mısır ve diğer İslam eserleri bulunuyor. Müzede Yunan, Etrüsk ve Roma Eserleri'ne ait heykeller de yer alıyor.
Her yıl 10 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği müzedeki en gözde eserlerin başında, Leonardo da Vinci'nin 16. Yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosu geliyor. Meşhur tablo 20 derecede ve 3 farklı cam arkasında korunuyor.
BİRİ AYASOFYA'DA DİĞERİ LOUVRE'DA
15. yüzyılda İzmir Bergama'da bir çiftçi tarlasından 2 büyük küp çıkardı. İçi altın dolu küplerden biri bugün Ayasofya'da sergileniyor. Çiftçiye verilen küp ise daha sonra Fransa'ya gönderilmiştir.
2. Mahmut tarafından Fransa'ya gönderilen küp, Louvre'da sergileniyor.
4 bölüme ayrılan Louvre'da Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Mısır ve diğer İslam eserleri bulunuyor. Müzede Yunan, Etrüsk ve Roma Eserleri'ne ait heykeller de yer alıyor.
Her yıl 10 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği müzedeki en gözde eserlerin başında, Leonardo da Vinci'nin 16. Yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosu geliyor. Meşhur tablo 20 derecede ve 3 farklı cam arkasında korunuyor.
BİRİ AYASOFYA'DA DİĞERİ LOUVRE'DA
15. yüzyılda İzmir Bergama'da bir çiftçi tarlasından 2 büyük küp çıkardı. İçi altın dolu küplerden biri bugün Ayasofya'da sergileniyor. Çiftçiye verilen küp ise daha sonra Fransa'ya gönderilmiştir.
2. Mahmut tarafından Fransa'ya gönderilen küp, Louvre'da sergileniyor.