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    müzesindeki küpü, ’den gitti

    'nın başkenti ’teki müzesini yılda 10 milyondan fazla turist ziyaret etti. En dikkat çeken eserlerden küpü, ’den gitti.

    Gücü'müze' gitti!
    Dünyanın en büyük sanat müzesi olan Louvre, 1190 yılında Kral tarafından yaptırıldı. Daha sonra olarak kullanıldı. 73 bin metrekarelik müzede, 35 bini gösterimde olmak üzere 554 binden fazla eser yer aldı.

    4 bölüme ayrılan 'da , , ve diğer eserleri bulunuyor. Müzede Yunan, ve Roma Eserleri'ne ait heykeller de yer alıyor.



    Her yıl 10 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği müzedeki en gözde eserlerin başında, Leonardo da Vinci'nin 16. Yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosu geliyor. Meşhur tablo 20 derecede ve 3 farklı cam arkasında korunuyor.



    BİRİ AYASOFYA'DA DİĞERİ LOUVRE'DA
    15. yüzyılda 'da bir çiftçi tarlasından 2 büyük küp çıkardı. İçi altın dolu küplerden biri bugün 'da sergileniyor. Çiftçiye verilen küp ise daha sonra 'ya gönderilmiştir.



    2. Mahmut tarafından Fransa'ya gönderilen küp, Louvre'da sergileniyor.

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