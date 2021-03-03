Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 03.03.2021 17:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2021 17:52
    ABONE OL

    duyurdu: 'de kaçakçılar göçmenleri denize attı! Çok sayıda ölü var...

    Son dakika haberi... İnsan kaçakçıları büyük bir caniliğe imza attı. (IOM), 'de insan kaçakçılarının göçmenleri denize attığını duyurdu. Açıklamada 80 göçmenden en az 20'sinin hayatını kaybettiği bildirdi.

    AA
    Göçmenleri ölüme attılar!

    (IOM), 'de insan kaçakçılarının göçmenleri denize attığını duyurdu.

    IOM Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Abdiker, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'e giden bir kaçakçı teknesinden atılan 80 göçmenden en az 20'sinin Cibuti'nin Obock sahilinde hayatını kaybettiğini belirtti.

    Binlerce genç Afrikalının ülkelerine ulaşmak için Yemen'e geçmeye çalıştığını hatırlatan Abdiker, bunun son 6 ayda yaşanan 3'üncü benzer trajedi olduğunu ve şimdiye dek 70'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Güvenlik görevlilerinden korkan insan kaçakçıları zaman zaman kaçmak için teknedeki göçmenleri denize atıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Uluslararası Göç Örgütü duyurdu: Cibuti'de kaçakçılar göçmenleri denize attı! Çok sayıda ölü var...