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    • Dünya
    • 03.03.2021 13:36
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    • 03.03.2021 14:19
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    SON DAKİKA: 'da 6,2'lik deprem! son depremler

    AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 'ın şehrinde saat 13.36'da 6.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. : "Yunanistan'ın orta kesiminde yer alan Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi"

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Yunanistan'ın Larissa şehrinde 6.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

    Deprem yerin 3,08 km derinliğinde gerçekleşti.

    YUNANİSTAN 5,9 OLARAK AÇIKLADI
    Atina Yer Bilimleri Enstitüsü: "Yunanistan'ın orta kesiminde yer alan Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi"

    KANDİLLİ SON DEPREMLER
    2021.03.03 12:13:20 40.4663 29.2063 0.0 -.- 1.3 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
    2021.03.03 12:00:53 37.0303 34.5868 13.7 -.- 1.5 -.- AYVAGEDIGI-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
    2021.03.03 12:00:37 39.6828 29.4695 0.0 -.- 1.8 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
    2021.03.03 11:56:08 39.1275 27.5797 0.0 -.- 1.7 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
    2021.03.03 10:09:04 38.9912 26.0663 5.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.03.03 10:06:36 40.0088 38.8875 5.0 -.- 2.7 -.- MENDEMEBASI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
    2021.03.03 10:02:39 39.4197 40.3148 9.8 -.- 2.0 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL) İlksel
    2021.03.03 09:52:44 37.9175 26.6625 17.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
    2021.03.03 08:33:07 40.6248 29.0923 10.5 -.- 1.5 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
    2021.03.03 08:25:51 38.5415 39.2307 5.0 -.- 2.1 -.- KUYULU-(ELAZIG) İlksel
    2021.03.03 06:39:36 36.8855 27.3283 9.2 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2021.03.03 06:28:31 39.5895 25.9385 8.1 -.- 2.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
    2021.03.03 06:09:27 36.5668 28.9760 10.1 -.- 1.6 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
    2021.03.03 04:52:11 38.9390 26.0867 6.7 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.03.03 04:44:07 36.5895 28.2167 5.0 -.- 1.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
    2021.03.03 04:22:00 40.4668 26.3802 17.2 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.03.03 03:43:46 39.3617 40.9070 4.6 -.- 2.0 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
    2021.03.03 03:35:15 38.1897 26.5925 5.7 -.- 2.0 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) İlksel
    2021.03.03 03:10:04 40.8322 28.2542 9.9 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
    2021.03.03 02:43:42 38.9452 26.0450 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
    2021.03.03 01:11:51 37.8717 26.8217 14.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
    2021.03.03 00:04:29 38.0485 27.1875 13.7 -.- 1.7 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
    2021.03.02 23:02:52 37.9843 27.1108 12.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.03.02 22:55:43 36.2200 23.5950 10.9 -.- 3.5 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2021.03.02 22:24:15 36.4005 30.0577 25.6 -.- 2.1 -.- ALACADAG-FINIKE (ANTALYA) İlksel
    2021.03.02 20:50:04 38.1798 26.5402 13.1 -.- 1.4 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR) İlksel
    2021.03.02 19:43:59 39.6823 38.2438 7.7 -.- 2.5 -.- ORTAKDARACIK-IMRANLI (SIVAS) İlksel
    2021.03.02 19:22:19 38.9698 26.1505 7.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

    AFAD SON DEPREMLER
        Haberler Dünya SON DAKİKA: Yunanistan'da 6,2'lik deprem! Kandilli AFAD son depremler