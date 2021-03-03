Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Yunanistan'ın Larissa şehrinde 6.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2021
Büyüklük : 6.2 (Mw)
Yer : Larisa (Yunanistan)
Tarih-Saat : 03.03.2021, 13:16:10 TSİ
Enlem : 39.8055 N
Boylam : 22.2578 E
Derinlik : 3.08 km
Detay : https://t.co/ULc9Dj0Soo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem yerin 3,08 km derinliğinde gerçekleşti.
YUNANİSTAN 5,9 OLARAK AÇIKLADI
Atina Yer Bilimleri Enstitüsü: "Yunanistan'ın orta kesiminde yer alan Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi"
KANDİLLİ SON DEPREMLER
2021.03.03 12:13:20 40.4663 29.2063 0.0 -.- 1.3 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.03.03 12:00:53 37.0303 34.5868 13.7 -.- 1.5 -.- AYVAGEDIGI-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2021.03.03 12:00:37 39.6828 29.4695 0.0 -.- 1.8 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2021.03.03 11:56:08 39.1275 27.5797 0.0 -.- 1.7 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2021.03.03 10:09:04 38.9912 26.0663 5.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.03 10:06:36 40.0088 38.8875 5.0 -.- 2.7 -.- MENDEMEBASI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2021.03.03 10:02:39 39.4197 40.3148 9.8 -.- 2.0 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL) İlksel
2021.03.03 09:52:44 37.9175 26.6625 17.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.03 08:33:07 40.6248 29.0923 10.5 -.- 1.5 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.03.03 08:25:51 38.5415 39.2307 5.0 -.- 2.1 -.- KUYULU-(ELAZIG) İlksel
2021.03.03 06:39:36 36.8855 27.3283 9.2 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.03 06:28:31 39.5895 25.9385 8.1 -.- 2.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.03 06:09:27 36.5668 28.9760 10.1 -.- 1.6 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.03 04:52:11 38.9390 26.0867 6.7 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.03 04:44:07 36.5895 28.2167 5.0 -.- 1.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.03.03 04:22:00 40.4668 26.3802 17.2 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.03 03:43:46 39.3617 40.9070 4.6 -.- 2.0 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2021.03.03 03:35:15 38.1897 26.5925 5.7 -.- 2.0 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) İlksel
2021.03.03 03:10:04 40.8322 28.2542 9.9 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.03.03 02:43:42 38.9452 26.0450 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.03 01:11:51 37.8717 26.8217 14.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.03 00:04:29 38.0485 27.1875 13.7 -.- 1.7 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.03.02 23:02:52 37.9843 27.1108 12.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.02 22:55:43 36.2200 23.5950 10.9 -.- 3.5 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.02 22:24:15 36.4005 30.0577 25.6 -.- 2.1 -.- ALACADAG-FINIKE (ANTALYA) İlksel
2021.03.02 20:50:04 38.1798 26.5402 13.1 -.- 1.4 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR) İlksel
2021.03.02 19:43:59 39.6823 38.2438 7.7 -.- 2.5 -.- ORTAKDARACIK-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2021.03.02 19:22:19 38.9698 26.1505 7.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
AFAD SON DEPREMLER