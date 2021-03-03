Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda salgındaki son durum değerlendirildi ve kademeli normalleşmeye ilişkin kararlar alındı.

Açıklanan bildiriye göre, toplantıda başka bir karar alınmadığı durumda mevcut tedbirler 28 Mart'a kadar geçerli olacak.

Birinci normalleşme adımı kapsamında geçen haftalarda okulların, kreşlerin ve berberlerin açıldığına işaret edildi.

8 Mart'ta başlayacak ikinci normalleşme adımında en fazla iki hane halkının bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5 ile sınırlandırılacak. 14 yaş altı çocuklar sınırlandırma kapsamına girmeyecek.

Son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 1 hafta boyunca 35'in altında olan bölgelerde üç hane halkı ve en fazla 10 kişi biraya gelebilecek.

Son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 3 gün üst üste 100'ün üzerinde çıkması durumunda "acil frene" basılacak ve 7 Mart'a kadar geçerli olan tedbirlere dönülecek.

Çiçekçiler, kitapçılar, bahçe malzemeleri satan mağazalar, sürücü kursları ile masaj ve kozmetik salonları gibi işletmeler maske, mesafe ve hijyen kuralları gibi şartları yerine getirmeleri durumunda müşterilerine kapılarını 8 Mart'ta açabilecek.

Üçüncü normalleşme adımı olarak son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 50'nin altında olan bölgelerde 8 Mart'tan itibaren perakende dükkanları büyüklüğüne göre belirli sayıda müşteri kabul edebilecek, müzeler, hayvanat bahçeleri ve galeriler açılabilecek, açık havada en fazla 10 kişi temassız spor yapabilecek.

Son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 50 ila 100 arasında seyreden bölgelerde ise perakende dükkanlarına, müzelere, galerilere ve hayvanat bahçelerine randevu alınarak gidilebilecek.

En erken 22 Mart tarihinde başlayabilecek dördüncü normalleşme adımı kapsamında ise son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 14 gün boyunca 50'nin altında olduğu bölgelerde kafe ve restoran gibi işletmeler dış kısımlarda müşteri kabul edebilecek. Sinema, opera, tiyatro ve konser salonları açılabilecek. Salonda temassız, açık havada herhangi kısıtlama olmadan spor yapılabilecek.

Son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 14 gün boyunca 50 ila 100 arasında olan bölgelerde hızlı testler devreye girecek ve test sonucuna göre insanlar sinema, opera, tiyatro veya konser salonuna gidebilecek. Ayrıca temassız salonda spor yapılabilecek.

Beşinci normalleşme adımı ise en erken 5 Nisan'da başlayacak ve son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı iki hafta boyunca 50'nin altında olan bölgelerde açık havada en fazla 50 kişinin katılabildiği etkinlikler düzenlenebilecek ve salonda temaslı spor faaliyetleri yapılabilecek.

Son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı iki hafta boyunca 50 ila 100 arasında seyreden bölgelerde perakende dükkanları büyüklüğüne göre belirli sayıda müşteri kabul edebilecek.

Tüm normalleşme adımlarında son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayıları üst üste 3 günde 100'ün üzerinde çıkması durumunda 7 Mart'tan önce geçerli olan tedbirler uygulanacak.

Diğer alanlardaki normalleşme adımlarının salgındaki duruma göre 22 Mart'ta eyalet başbakanlarının Şansölye Merkel ile yapacakları toplantıda kararlaştırılacak.

ASTRAZENECA AŞISININ 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLER İÇİN TAVSİYE EDİLMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan toplantıda nisan ayına kadar insanların hızlı Kovid-19 test yaptırma imkanları yaygınlaştırılması kararı alındı.

Aşı kampanyasının hızlandırılması için mart sonu veya nisan başından itibaren doktorların muayenehanelerde aşı yapılabilmesi için düzenleme çıkarılacak.

İngiltere'de yapılan araştırmalarda AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının 65 yaş üstündekiler için de etkili olduğu ortaya çıktığına işaret edilerek, Almanya'daki aşı komisyonunun bu aşının 65 yaş üstündeki grup için de tavsiye etmesinin beklenildiği vurgulandı.

MERKEL'DEN SALGINDA 3. DALGA UYARISI

Başbakan Merkel, 9 saat süren toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, salgında yeni bir aşamanın eşiğinde olunduğunu belirterek, "Şimdi siyasetin görevi bundan sonraki adımları akıllıca atmaktır. Normalleşmeye yönelik adımlar atılmalı ve aynı zamanda bunlar bizi geriye döndüren adımlar olmamalıdır." dedi.

Halkı tüm tedbirlere uymaya çağıran Merkel salgında üçüncü dalga tehlikesine karşı uyardı ve bu tehlikenin Almanya'da var olduğunu ifade etti.

"2021'in ilkbaharı 2020'nin ilkbaharından farklı geçecek." diyen Merkel, salgınla mücadelede tedbirlerin yanında aşıların ve Kovid-19 testlerinin bulunduğunu, aşı kampanyasının hızlandırılması gerektiğini kaydetti.