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    • Dünya
    • 03.03.2021 12:41
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    • 03.03.2021 12:43
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    'nin kapatılması tartışmalarına ilişkin 'den açıklaması

    haberi... Grup Başkanı Bostancı, " ile ilgili bizim siyasi kanaatlerimiz, hukuken ise ancak yorumlarımız olabilir. Biz siyasetle ilgiliyiz. Hukuken değerlendirme, bağımsız mahkemelerin konusu" dedi.

    AK Parti'den son dakika HDP açıklaması

    Grup Başkanı Bostancı açıklamasında; "HDP ile ilgili bizim siyasi kanaatlerimiz, hukuken ise ancak yorumlarımız olabilir. Biz siyasetle ilgiliyiz. Hukuken değerlendirme, bağımsız mahkemelerin konusu. CHP-HDP ilişkisi bakımından benim gördüğüm sorun şu: İki partinin yakın ilişkisi tamamen siyasi çıkar esasında bir iş birliği mahiyetinde. CHP, HDP'nin karmaşık konumu, demokrasi ile terör arasındaki belirsiz salınımı üzerinde herhangi bir değerlendirmede bulunmuyor, iş birliğine bir çerçeve koymuyor" dedi.

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    Haberler Dünya HDP'nin kapatılması tartışmalarına ilişkin AK Parti'den son dakika açıklaması