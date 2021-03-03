450 milyon dolarlık 'Salvator Mundi' tablosuyla ilgili şok açıklama yaptı

Jerry Saltz, "Hayatım Leonardo Da Vinci'nin eserlerini araştırmakla geçti. Leonardo da Vinci'nin günümüze kadar ulaşabilen 15 resminden biri sayılıyor. Ancak gerçek böyle değil. Resimde sağ elini yukarı kaldıran İsa'yı, diğer eliyle bir küre tutarken görüyoruz. İsa'nın yüzünü resmettiği bir başka çalışmasının olmaması da bizi haklı çıkartıyor.

Resimde Leonardo'yu işaret eden hiçbir üslup izi bulunamadı. Birçok sanat uzmanı beni destekliyor" dedi. Fransız sanat tarihçisi Jacques Franck da eserin aslın da Vinci'nin yardımcısı Bernardo Luini'ye ait olduğu söyledi. İngiliz sanat uzmanı Ben Lewis, 2008'de beş uzmanın tabloyu incelediğini ve sadece ikisinin eserin da Vinci'ye ait olduğunu düşündüğünü söyledi.