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    • 02.03.2021 15:01
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    Son dakika: Rusya ABD'nin olası alnıy yaptırımlarına karşılık verecek

    Son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı , ABD'nin Rus muhalif alnıy'ın hapis cezasına çarptırılması nedeniyle ülkesine yönelik olası yaptırımlarına karşılık vereceklerini söyledi. ABD'nin olası yaptırımlarına karşılık vereceklerini kaydeden Lavrov, "Kesinlikle tepki vereceğiz. Diplomasi kurallarını kimse iptal etmedi. Diplomasi kurallarından biri de mütekabiliyettir." ifadelerini kullandı.

    Rusya açıkladı: Karşılık vereceğiz

    Lavrov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı , başkent 'da bir araya gelmelerinin ardından k basın toplantısı düzenledi.

    ABD'nin Rus muhalif alnıy'ın hapis cezasına çarptırılması nedeniyle Rusya'ya yönelik olası yaptırımlarını değerlendiren Lavrov, ABD'nin ülkesine karşı tek taraflı ve "gayrimeşru" yaptırım uyguladığını söyledi.

    Lavrov, "Amerikalı meslektaşlarımız ve onlardan örnek alan Avrupa Birliği, her zaman sebepsiz yaptırım uyguluyor." dedi.

    ABD'nin olası yaptırımlarına karşılık vereceklerini kaydeden Lavrov, "Kesinlikle tepki vereceğiz. Diplomasi kurallarını kimse iptal etmedi. Diplomasi kurallarından biri de mütekabiliyettir." ifadelerini kullandı.

    Afganistan meselesine de değinen Lavrov, bu meselenin siyasi diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

    Lavrov, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusuna ilişkin ise Rus yapımı "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısının Özbekistan'da üretiminin bir an önce başlatılmasının önemini vurguladı.

    Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov da ülkesinde temmuz ayında Orta ve Güney Asya bölgeleri arasında bağlarının güçlendirilmesini hedefleyen bir konferans düzenleneceğini söyledi.

    Kamilov, bu konferansa Afganistan'ın da katılması umudunu dile getirerek, "Bu, Afganistan ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve Afganistan'ın bölgedeki ekonomik süreçlere katılmasına yardımcı olacak ve bölgedeki barış ve istikrarı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Rusya ABD'nin olası Aleksey Navalnıy yaptırımlarına karşılık verecek