Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin 6 Rus yetkili ve bir Rus kuruluşa yaptırım uyguladığını hatırlatan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin yaptırımlarının bu isim ve kuruluşla birlikte Navalnıy'ın tutuklanmasına, Rusya'nın kimyasal silah kullanmasına ilişkin ek adımlar da içereceğine dikkati çekti.

ABD Hazine Bakanlığından bir yetkili ise ABD istihbaratının bu değerlendirmesi ışığında ABD'nin bugün 7 Rus yetkiliye yaptırım uygulayacağını söyledi.

"Rusya'nın kimyasal madde ile muhalifleri susturmasını" kınadığını belirten yetkili, bu isimlerin gün içinde duyurulacağını belirtti.