İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD yetkilileri, düzenledikleri basına kapalı toplantıda, ABD istihbaratının, Rusya'nın Federal Güvenlik Servisine (FSB) bağlı subayların, Navalnıy'ın zehirlenmesinde doğrudan rol aldığını ve muhalif lideri "Novichok" adlı bir kimyasal madde ile zehirlediğini tespit ettiğini belirtti.
Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin 6 Rus yetkili ve bir Rus kuruluşa yaptırım uyguladığını hatırlatan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin yaptırımlarının bu isim ve kuruluşla birlikte Navalnıy'ın tutuklanmasına, Rusya'nın kimyasal silah kullanmasına ilişkin ek adımlar da içereceğine dikkati çekti.
ABD Hazine Bakanlığından bir yetkili ise ABD istihbaratının bu değerlendirmesi ışığında ABD'nin bugün 7 Rus yetkiliye yaptırım uygulayacağını söyledi.
"Rusya'nın kimyasal madde ile muhalifleri susturmasını" kınadığını belirten yetkili, bu isimlerin gün içinde duyurulacağını belirtti.
Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığından bir yetkili de biri Rus araştırma enstitüsü ile 13'ü Rus şirket olmak üzere 14 kuruluşa, bazı malların ABD'den ihracatına yasak getireceklerini açıkladı.
Yetkili, ABD Ticaret Bakanlığının ihracat yasağı listesine eklenecek 13 şirketin 9'unun merkezinin Rusya'da, 3'ünün Almanya'da, birinin de İsviçre'de olduğunu dile getirdi.