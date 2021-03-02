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    İnsanlık yıllar boyu salgınlarla mücadele etti: İspanyol gribi de koronavirüs gibi kırdı geçti

    İnsanlık yıllar boyu, salgınlarla mücadele etti. Bunun en kötüsü ise İspanyol gribiydi. Salgın, Şubat 1918'de başlayıp, Nisan 19'de bitti. Aralıklarla etkisi artıran salgın, 20. Yüzyıl'ın faciası olarak kabul edildi. 1918 pandemisinin nedeni virüsünün bir alt türü olan H1N1 virüsüydü. Bu virüsün dünyaya yayılması bugünkü COVİD- 19 salgınıyla benzerlik gösterdi.

    Grip benzerlik

    İnsanlık yıllar boyu, salgınlarla mücadele etti. Bunun en kötüsü ise İspanyol gribiydi. Salgın, Şubat 1918'de başlayıp, Nisan 19'de bitti. Aralıklarla etkisi artıran salgın, 20. Yüzyıl'ın faciası olarak kabul edildi. 1918 pandemisinin nedeni virüsünün bir alt türü olan H1N1 virüsüydü. Bu virüsün dünyaya yayılması bugünkü COVİD- 19 salgınıyla benzerlik gösterdi.


    Grafik, İspanyol gribinin zaman içindeki haftalık can kaybını gösteriyor. Salgının ortaya çıkışı Şubat 1918 ama yayılması 'da oluyor. O yüzden grafik de Haziran sonunda başlıyor. 1. dalga ortasında zirve yapıyor. ortasında sona eriyor.

    İkinci dalga ise 'de başlıyor, Kasım ortasında zirve yapıyor. Ocak ayında sönüyor. 3. Dalga Şubat başında başlıyor, ortasında zirve yapıyor ve Haziran başında bitiyor.

    Bu grafik, COVİD-19'un yayılmasıyla benzerlik taşıdı. Corona vakaları yaz aylarında arttı. Mart'ta yeni dalga beklendiği açıklandı.

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    Haberler Dünya İnsanlık yıllar boyu salgınlarla mücadele etti: İspanyol gribi de koronavirüs gibi kırdı geçti