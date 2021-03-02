İnsanlık yıllar boyu salgınlarla mücadele etti: İspanyol gribi de koronavirüs gibi kırdı geçti

İnsanlık yıllar boyu, salgınlarla mücadele etti. Bunun en kötüsü ise İspanyol gribiydi. Salgın, Şubat 1918'de başlayıp, Nisan 1920'de bitti. Aralıklarla etkisi artıran salgın, 20. Yüzyıl'ın faciası olarak kabul edildi. 1918 pandemisinin nedeni A tipi grip virüsünün bir alt türü olan H1N1 virüsüydü. Bu virüsün dünyaya yayılması bugünkü COVİD- 19 salgınıyla benzerlik gösterdi.



Grafik, İspanyol gribinin zaman içindeki haftalık can kaybını gösteriyor. Salgının ortaya çıkışı Şubat 1918 ama yayılması Haziran'da oluyor. O yüzden grafik de Haziran sonunda başlıyor. 1. dalga Temmuz ortasında zirve yapıyor. Eylül ortasında sona eriyor.

İkinci dalga ise Ekim'de başlıyor, Kasım ortasında zirve yapıyor. Ocak ayında sönüyor. 3. Dalga Şubat başında başlıyor, Mart ortasında zirve yapıyor ve Haziran başında bitiyor.

Bu grafik, COVİD-19'un yayılmasıyla benzerlik taşıdı. Corona vakaları yaz aylarında arttı. Mart'ta yeni dalga beklendiği açıklandı.