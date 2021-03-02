ABD'de, açıklanan istihbarat raporunda Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin onayını veren kişi olduğu belirtilmesine rağmen, veliaht prense herhangi bir yaptırım getirilmemesinin yankıları sürüyor.
Omar, yaptığı yazılı açıklamada, Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanmasının "insanlık sınavı" olduğunu belirterek, "Amerika geçekten, ifade özgürlüğünü, demokrasiyi ve insan haklarını destekliyorsa, istihbaratımızın Amerika'da yaşayan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetini onayladığı sonucuna vardığı Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulamamak için bir neden olamaz." görüşünü paylaştı.
"SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİNE FARKLI MUAMELE GÖSTERMEMELİYİZ"