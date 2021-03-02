Omar, "Suudi Arabistan Veliaht Prensine farklı muamele göstermemeliyiz. Kimse cinayet işleyip, sonra serbest kalmamalı. Küresel bir süper güç olarak, değerlerimize göre hareket etmeliyiz." çağrısında bulundu.

İSTİHBARAT RAPORU, MUHAMMED BİN SELMAN'I İŞARET ETMİŞTİ

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) cuma günü açıkladığı ve Kaşıkçı'nın öldürülmesine Muhammed bin Selman'ın onay verdiği yönündeki raporu büyük ses getirmiş, ancak Biden yönetimi veliaht prense yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı.

Amerikan kamuoyunda ve medyasında Muhammed bin Selman'a yönelik herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu toplam 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.