Beyaz Saray'dan Biden ve Putin mesajı: Trump yönetimininkinden çok daha farklı olacak





Psaki, kimyasal silah kullanımının, uluslararası hukuk zorunluluklarını doğrudan etkilediğini, biyolojik ve kimyasal silahlar konusunda bir kanun yapılması için Kongre ile de iletişim halinde olduklarını belirtti.

Rusya'ya bugün getirilen yaptırımların, transatlantik birlik ve iş birliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Psaki, "Rus hükümetine, Navalnıy'ı bir an önce ve şartsız bir şekilde salıverme çağrımızı da yineliyoruz." ifadesini kullandı.