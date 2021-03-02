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    • 02.03.2021 18:13
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    : ordusu, 'daki savaşta 2 bin 881 şehit verdi

    , 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da 'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarını duyurdu. ordusunun, 'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 881 şehit verdiği bildirildi.

    AA
    İşte Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki şehit sayısı...

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 27 Eylül 2020'de başlayan ve 10 Kasım 2020'de Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarıyla ilgili bilgilerin güncellendiği belirtildi.

    BULUNAN CENAZELER...

    Daha önce 2 bin 855 olarak açıklanan şehit sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 881'e ulaştığı ifade edildi.

    28 askerin de kayıp olduğu bildirilen açıklamada, defnedilen şehit askerlerin isimlerine yer verildi.

    5 KENT MERKEZİ, 4 KASABA VE 286 KÖY...

        Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

        Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.

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