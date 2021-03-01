Simidimizin ünü sınırları aştı, Avrupalılar'ın gözdesi oldu. Avrupa'nın dev market zincirleri, bu ilgiyi fark edip Türk simidini ürün yelpazelerine ekledi.

BAKLAVA DA MARKETTE

Alman market zincirleri LIDL ve Aldi'nin fırın reyonlarına eklediği simit, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'ya da yayıldı. Bu ülkelerde de market raflarını süslemeye başladı. Avrupalılar'ın büyük ilgi gösterdiği simit marketlerin unlu mamuller reyonlarında 6-7 lira, fırınlarda ise 7-9 lira fiyat aralığında satılıyor. Etiketlerinde de 'Türk simidi' olduğu belirtiliyor. Avrupalılar'ın market reyonlarındaki tek Türk lezzeti simit değil. Lokum ve baklava da marketlerde yerini almış durumda. Ünlü market zincirlerinde 300 gramlık Türk lokumu 18 liradan, 250 gramlık baklava da 27 liradan satışa sunuluyor.