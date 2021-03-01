Birleşmiş Milletler adına Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturan Callamard, İsviçre'nin Cenevre kentinde basın toplantısı düzenledi.
Yayımlanan istihbarat raporunun, "ABD'nin şeffaflığı açısından önemli bir gösterge olduğunu" belirten Callamard, bununla birlikte ABD'nin, Veliaht Prens Selman'ın cinayetteki rolüne ilişkin sorumluluğu konusundaki tutumunun ise "endişe verici" olduğunu söyledi.
Callamard, "ABD hükümetinin yapabileceği pek çok şey var. Yapamayacağı tek bir şey var; o da sessiz kalması ve (cinayete ilişkin) elde ettikleri bulgulara yönelik harekete geçmemesi." ifadesini kullandı.