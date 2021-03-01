Azerbaycan'da yeniden imar süreci hız kazandı! Türk firmaları öncelikli olacak

Yol yapımından, enerji santral projelerine kadar pek çok kritik alanda Türk firmaları, yöneticileri ve mühendisleri görev alacak İşgalden kurtarılan yerlerin büyük çoğunluğu, 'hayalet andırıyor. Ağdam, Fuzuli, Cebrayil, Zengilan gibi kentlerde işgal döneminde büyük tahribat yaşanmış durumda. Bu yüzden Azerbaycan, işgalinden kurtarılan topraklarda modern şehircilik ilkelerinin esas alındığı kapsamlı imar çalışmaları başlattı.
'ZAFER YOLU'
Yeniden kurulacak yerleşim birimlerinde "akıllı şehir" ve "akıllı köy" konseptleri temel alınacak. Dağlık Karabağ'ın zengin su kaynakları, güneş ve rüzgar enerjileri de kullanılarak, "yeşil enerji" bölgeleri oluşturulacak. Bölgedeki ilk proje Fuzuli'den Şuşa'ya uzanan yeni yolla başladı.Milliyet'in haberine göre Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı, tarihi ve stratejik önemdeki Şuşa kentine kadar uzanan Zafer Yolu'nun yarısını, zaferdeki rolüne atıfla Türkiye yapacak. 84 kilometrelik Zafer Yolu'nun 0-51 kilometreleri arasını Azerbaycan firmaları, 51-84 kilometre arasındaki bölümünü ise Türk firmaları Kolin ve Cengiz İnşaat üstlendi. Zafer Yolu'nun paralelindeki 102 km'lik otoyolu da Türk ve Azerbaycanlı firmalar yapıyor. Zafer Yolu'nun ağustos ayına kadar, otoyolun ise yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Türkiye ayrıca, Kelbecer yolunun altyapısını da düzenleyecek.
FUZULİ'YE HAVALİMANI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in temelini attığı Fuzuli Uluslararası Havalimanı ise Şuşa'nın ve Güney Kafkasya'nın cazibe merkezine dönüşmesine katkı sunacak. Havalimanı inşası, 15 Türk mühendis ve proje müdürüne emanet. Havalimanının pist bölümünün ağustos ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Bina ve diğer kısımların yapımında da Türk firmaları etkin görev alacak.