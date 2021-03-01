Azerbaycan'da yeniden imar süreci hız kazandı! Türk firmaları öncelikli olacak

'ZAFER YOLU'

Yeniden kurulacak yerleşim birimlerinde "akıllı şehir" ve "akıllı köy" konseptleri temel alınacak. Dağlık Karabağ'ın zengin su kaynakları, güneş ve rüzgar enerjileri de kullanılarak, "yeşil enerji" bölgeleri oluşturulacak. Bölgedeki ilk proje Fuzuli'den Şuşa'ya uzanan yeni yolla başladı.Milliyet'in haberine göre Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı, tarihi ve stratejik önemdeki Şuşa kentine kadar uzanan Zafer Yolu'nun yarısını, zaferdeki rolüne atıfla Türkiye yapacak. 84 kilometrelik Zafer Yolu'nun 0-51 kilometreleri arasını Azerbaycan firmaları, 51-84 kilometre arasındaki bölümünü ise Türk firmaları Kolin ve Cengiz İnşaat üstlendi. Zafer Yolu'nun paralelindeki 102 km'lik otoyolu da Türk ve Azerbaycanlı firmalar yapıyor. Zafer Yolu'nun ağustos ayına kadar, otoyolun ise yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Türkiye ayrıca, Kelbecer yolunun altyapısını da düzenleyecek.