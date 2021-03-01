



EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM CALİFORNİA'DA

California 3 milyon 566 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 653 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 909 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 52 bin 158 can kaybı ile de California eyaleti önde giderken, onu 47 bin 615 ile New York ve 43 bin 697 ile Texas takip ediyor.