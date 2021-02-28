Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel İstanbul'dan Mısır’a dönüşünde Kahire Havalimanı’nda ortadan kayboldu!

22 ŞUBAT'TAN İTİBAREN HABER ALINAMIYOR

İngiltere merkezli "Arap Organization" sitesinde yer alan habere göre, Cemal'in ailesi, 22 Şubat'ta Uluslararası Kahire Havalimanı'na ulaşmasının ardından gazeteciyle iletişimi kaybetti.

Cemal'in tutuklu oğlu Beha el-Cemel Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, "Babam artık yoruldu ve Mısır'a geri dönmek istedi. Uluslararası Kahire Havalimanı'na ulaştığı andan itibaren sırra kadem bastı ve kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.