Japon otomotiv üreticisi Toyota, birçok mobilite geliştirme projesine öncülük yapması hedeflenen "Woven City" şehrinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Woven City ile birlikte sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan tamamen bağlantılı bir ekosistem oluşturacağı belirtildi. Şehirde geleceğin teknolojileri olacak.

ÜÇ AYRI CADDE

Zemin seviyesinde üç tür cadde yer alacak. Birisi otonom araçlara, birisi yayalara ve birisi de kişisel mobilite araçları kullanan yayalara ait olacak.

Yük ve aşınması için bir yer altı yolu inşa edilecek.

Şehirde küçük çocukları olan aileler yaşayacak.

AKILLI TEKNOLOJİ

Yüksek teknoloji ve insan merkezli bir tasarım

Şehir yaşayan bir labaratuvar haline gelecek



Hizmetleri robotlar gerçekleştirecek.