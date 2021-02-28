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    otomotiv üreticisi "" şehrinin temel atma törenini gerçekleştirdi

    otomotiv üreticisi , birçok mobilite geliştirme projesine öncülük yapması hedeflenen "" şehrinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Woven City ile birlikte sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan tamamen bağlantılı bir ekosistem oluşturacağı belirtildi. Şehirde geleceğin teknolojileri olacak.

    Gelecek geldi

    Japon otomotiv üreticisi , birçok mobilite geliştirme projesine öncülük yapması hedeflenen "Woven City" şehrinin temel atma törenini gerçekleştirdi. ile birlikte sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan tamamen bağlantılı bir ekosistem oluşturacağı belirtildi. Şehirde geleceğin teknolojileri olacak.

    ÜÇ AYRI CADDE
    Zemin seviyesinde üç tür cadde yer alacak. Birisi otonom araçlara, birisi yayalara ve birisi de kişisel mobilite araçları kullanan yayalara ait olacak.
    Yük ve aşınması için bir yer altı yolu inşa edilecek.
    Şehirde küçük çocukları olan aileler yaşayacak.

    AKILLI TEKNOLOJİ
    teknoloji ve insan merkezli bir tasarım
    Şehir yaşayan bir labaratuvar haline gelecek


    Hizmetleri robotlar gerçekleştirecek.

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    Haberler Dünya Japon otomotiv üreticisi Toyota "Woven City" şehrinin temel atma törenini gerçekleştirdi