Bahamalar'da yer alan bir kumsalda Rusça yazılarla kaplı tuhaf bir titanyum küre bulundu.

Britanyalı Manon Clarke çarşamba akşamı Harbour Adası'nda ailesiyle birlikte yürüyüş yaparken yarısı kuma gömülü 41 kilogramlık bir parlak küre fark etti.

24 yaşındaki Clarke, The Independent'a şunları söyledi: "Her zamankinden farklı bir yere yürüyüşe gitmiştik ve kumların arasından çıkmış bu gümüş parlaklığındaki ay gibi nesne gözüme ilişti. Yan tarafındaki Rusça yazıyı görebiliyorduk, o yüzden daha fazlasını görebilmek için kazmaya başladık. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrimizin olmadığı düşünülürse biraz cesurca bir hareketti."

Her ne kadar nereden geldiği ve sahile nasıl ulaştığı belirsizliğini korusa da uzay yolculukları uzmanları, bu kürenin bir uydu veya uzay aracı için kullanılan bir Hidrazin İtici Tankı olabileceğini düşünüyor.

Milliyet'in haberine göre, Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'in CEO'su olarak görev yapan ve astronotluk eğitimi almakta olan Mark Morabito, bu cismin "roketler için kullanılan bir tür hidrazin tankı olduğundan yüzde 99 emin" olduğunu söyledi. Söz konusu tanklardan uyduları fırlatmak için kullanılan insansız roketlerde istifade ediliyor.

Nesnenin üzerindeki Rusça yazılar cismin çalışma sıcaklığının -170 ile -196 derece arasında, kapasitesinin yaklaşık 43 litre ve azami ağırlığının 41 kilogram civarında olduğunu gösterirken, aynı zamanda 2018'de üretilmiş olabileceğini işaret ediyor.

Imperial College London Fizik Bölümü'nde yer alan UKRI Stephen Hawking Uzay Fiziği ve Kamusal Katılım üyesi Dr. Martin Archer, söz konusu kürenin "açıkça bir Hidrazin İtici/Bladder Tankı olduğunu" söyledi ve bunların "genellikle mürettebatsız uzay gemileri veya uydularda kullanıldığını ve itici yakıtı roket motorlarına doğru sıkıştırdığını" belirtti.

Tankın nereden ve nasıl geldiği belirlenemez olsa da Leeds Üniversitesi'nden Rusça doçenti Dr. Sarah Hudspith, "Küba'nın Sovyetler Birliği'nin bir müttefiki olduğu ve her türden ekipmanı sağladığı göz önünde bulundurulursa nesne Küba kaynaklı olabilir" diye konuştu.