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    • Dünya
    • 01.03.2021 00:32
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    • 01.03.2021 00:32
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    Esed rejimi, 'in 'nin başkenti 'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü

    Esed rejimi, 'in, 'nin başkenti 'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti. İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Şam'da rejim ordusunun yanı sıra 'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

    AA
    AHaber


    Esed rejiminin haber ajansı , askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, 'in yerel saatle 22.16'da, işgal altındaki yönünden, kent merkezinin çevresindeki rejime ait bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

    Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesine yer verildi.

    İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

    Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra 'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

    Esed rejimi, İsrail'in 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki iline, 13 Ocak'ta 'nin doğusundaki 'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

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