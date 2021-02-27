



3- YEMEK SÜRESI MİNİMUM

Japonlar, diğer toplumlara göre daha küçük porsiyonlarla yemek yiyor. Ayrıca yemeklerini çok yavaş tüketiyor. Yemek, asla TV karşısında yenmiyor.



4- YAŞAMA SEVİNCİ VAR

Toplumda, aileden gelen öğretilerle birlikte yaşama sevinci bulunuyor. İkigai denilen bu yaşam felsefesi, hayatta neşe araması anlamına geliyor.



5- PAKETLİ GIDAYA YER YOK

Paketli gıdalardan uzak duruyorlar. Şişkinlik yapan, fazla yağ ve tuz içeren, kan şekerini yükselten yiyeceklere hayatlarında yer vermiyorlar.



6- HER GÜN YÜRÜYÜŞ YAPIYORLAR

Japonlar, hareketsizlikten nefret ediyor. Toplumda herkes düzenli olarak yürüyüş yapıyor.

Öte yandan toplumda, bizim kültürümüzde de bulunan yerde oturmak çok yaygın. Bu sayede Japonların vücudu oldukça esnek.



7- ÇAYA ÇOK DÜŞKÜNLER

Japonlar, yeşil çay ve Matcha çayını çok seviyor. Bu içecekler bağışıklığı güçlendiriyor, kanserden koruyor. Matcha çayı ise hücreleri gençleştiriyor.



8- PİRİNCİN ŞİFRESİ ONLARDA

Halk, pirince adeta bayılıyor. Bir kişi günde 6 kezden fazla pirinç yiyebiliyor. Ancak bizim gibi yağlı değil, haşlayarak tüketiyor.



9- FERMENTE GIDALARDAN GÜÇ ALIYORLAR

Balık, pirinç, soya ve çiğ sebzeler yiyorlar. Salamura ve tütsülenmiş yiyecekler, bağırsakları güçlendiriyor...