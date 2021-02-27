Herkes, uzun bir yaşamı hayal etti. Japonlar'ın tüm dünya nüfusundan 15 yıl daha uzun yaşadığı belirlendi. Ülkede yaşam süresi 83.7'ye yükseldi. Japonlar, daha uzun yaşamak için işte şu yolları izledi:
1- SOFRADAN DOYMADAN KALK
Ülkemizde Peygamber Efendimiz'in sünneti olarak da bilinen bu durum, Japonya'da uygulanıyor. Çünkü beyin, doyduğunu 20 dakika sonra anlıyor. O zamana kadar, kişi gereğinden fazla yemek yemeye başlıyor ve bu süreçte bağırsaklardaki yükü de artıyor.
2- GELİŞMİŞ SAĞLIK SİSTEMİ
Ülkede, dünyadaki en gelişmiş sağlık sistemi bulunuyor. Aşılama programları, doğumdan yetişkin birey olana kadar ciddi şekilde uygulanıyor.
3- YEMEK SÜRESI MİNİMUM
Japonlar, diğer toplumlara göre daha küçük porsiyonlarla yemek yiyor. Ayrıca yemeklerini çok yavaş tüketiyor. Yemek, asla TV karşısında yenmiyor.
4- YAŞAMA SEVİNCİ VAR
Toplumda, aileden gelen öğretilerle birlikte yaşama sevinci bulunuyor. İkigai denilen bu yaşam felsefesi, hayatta neşe araması anlamına geliyor.
5- PAKETLİ GIDAYA YER YOK
Paketli gıdalardan uzak duruyorlar. Şişkinlik yapan, fazla yağ ve tuz içeren, kan şekerini yükselten yiyeceklere hayatlarında yer vermiyorlar.
6- HER GÜN YÜRÜYÜŞ YAPIYORLAR
Japonlar, hareketsizlikten nefret ediyor. Toplumda herkes düzenli olarak yürüyüş yapıyor.
Öte yandan toplumda, bizim kültürümüzde de bulunan yerde oturmak çok yaygın. Bu sayede Japonların vücudu oldukça esnek.
7- ÇAYA ÇOK DÜŞKÜNLER
Japonlar, yeşil çay ve Matcha çayını çok seviyor. Bu içecekler bağışıklığı güçlendiriyor, kanserden koruyor. Matcha çayı ise hücreleri gençleştiriyor.
8- PİRİNCİN ŞİFRESİ ONLARDA
Halk, pirince adeta bayılıyor. Bir kişi günde 6 kezden fazla pirinç yiyebiliyor. Ancak bizim gibi yağlı değil, haşlayarak tüketiyor.
9- FERMENTE GIDALARDAN GÜÇ ALIYORLAR
Balık, pirinç, soya ve çiğ sebzeler yiyorlar. Salamura ve tütsülenmiş yiyecekler, bağırsakları güçlendiriyor...