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    • Dünya
    • 27.02.2021 11:54
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    • 27.02.2021 12:05
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    PKK'nın Irak'taki sözde siyasi kolu olan binası çocukları 'e kaçırılan ailelerin tepkileri sonucu kapatıldı

    Evlat nöbeti 'de olduğu gibi Irak'ta da kendini gösterdi. Son dakika haberine göre terör örgütü PKK'nın Irak'taki sözde siyasi kolu olan binası, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılarak 'e götürülen ailelerin tepkileri sonucu kapatıldı.

    Evlat nöbeti Irak'ta

    Irak'ta Türkmenler'in yoğun olarak yaşadığı Selahaddin'in ilçesinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK'nın Irak'taki sözde siyasi kolu olan binası, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılarak 'e götürülen ailelerin tepkileri sonucu kapatıldı. Sabah'ın haberine göre terör örgütünün baskılarına ve gençlerin zorla örgüt kamplarına götürülmesine bölge halkı tepki gösterdi.

    BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA
    Geçen ay terör örgütü mensuplarınca iki kız çocuğunun kaçırılmaya çalışılması Tuzhurmatu'da bardağı taşıran son damla oldu. Ailelerin şikâyeti üzerine sınırındaki kontrol noktasında teröristler yakalanarak çocuklar kurtarıldı ve ailelerine teslim edildi. Bölge halkının şikayetleri üzerine PKK'ya bağlı ofis kapatıldı. Partinin , ve Süleymaniye ofisleri de daha önce kapatılmıştı. Irak'ta 2003'ten itibaren PKK'nın bölgede sözde parti ofislerini açmaya başladığı biliniyor. Bu ofislerde gençlere toplantı adı altında örgüt propagandası yapıldığı, kandırılan gençlerin Kandil'e gönderildikleri ve eylemlerde ön saflarda kullanıldığı belirtiliyor.

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